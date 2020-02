Lesung in Wilster : Gisela Friedrichsen las aus ihrem Buch über das Gerichtsverfahren gegen die NSU-Terrorgruppe

Fünf Jahre dauerte der NSU-Prozess. Gisela Friedrichsen hat darüber geschrieben.

von Ilke Rosenburg

19. Februar 2020, 17:08 Uhr

Wilster | Der NSU-Prozess: 438 Verhandlungstage in fünf Jahren – und rund 400 davon begleitete Deutschlands bekanntestes Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen.

Sie schrieb darüber ein Buch: „Der Prozess: Der Staat gegen Beate Zschäpe u.a.“.

Warten auf das Prozessende

Als der Verlag auf sie zukam, seien gerade drei Jahre in diesem Mammutprozess vergangen gewesen, erzählte sie am Rande ihrer Lesung in Wilster. Sie habe erwidert, dass sie erst das Prozessende abwarten müsse, um über das Verfahren gegen Beate Zschäpe und ihre Mitangeklagten ein Buch verfassen zu können.

Noch zwei Jahre sollte es dauern, bis das Urteil 2018 gesprochen wurde. Lebenslang mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für Beate Zschäpe.

Großes Kapitel im Leben

Der Prozessverlauf, das sei ein Lebensabschnitt für sie gewesen, so Gisela Friedrichsen. Am Anfang habe keiner mit fünfjähriger Dauer gerechnet, erzählte sie zu Beginn der Lesung auf Einladung des Vereins Leselust und der Stadtbücherei Wilster im rappelvollen Spiegelsaal. Entsprechend sei am Anfang das Publikumsinteresse auch relativ groß gewesen an der Aufklärung von zehn Mordtaten der rechtsextremistischen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) an acht türkischstämmigen Menschen, einem Griechen sowie einer deutschen Polizistin.

Überfälle, Anschläge und Mord

Kern der Gruppe: Beate Zschäpe und ihre Komplizen, die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Auf deren Konto gingen zudem 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Nach ihrer Entdeckung soll Mundlos Böhnhardt erschossen und dann Suizid begangen haben. Beate Zschäpe, die zunächst von ihrem Schweigerecht Gebrauch machte, bestritt später eine Tatbeteiligung.

Historischer Prozess

Gisela Friedrichsen zeichnete das Bild dieser Gruppe nach, deren Terroraktionen sich über fast ein Jahrzehnt bundesweit erstreckten, und durch fehlende Kommunikation zwischen den Bundesländern von den Ermittlern erst spät aufgedeckt wurden. Lange Zeit sei man daher nicht von einem rechtsextremistischen Hintergrund ausgegangen, sondern suchte die Täter im familiären Umfeld der Opfer.

Mit Aufdeckung und Anklage begann schließlich ein historischer Prozess, in dem erstmals seit den Nürnberger Prozessen 1945 wieder Nazis vor Gericht standen, die allein aus rassistischen Gründen gemordet hatten.

ZITAT: Es herrschte eine gespannte Atmosphäre im Saal. Gisela Friedrichsen, Gerichtsreporterin

Der erste Prozesstag war der 6. Mai 2013, schon um 4 Uhr in der Frühe hatten sich Zuschauer und Medienvertreter vor dem Gerichtsgebäude in München eingefunden, um einen Platz auf den Beobachterbänken zu bekommen. Unter ihnen auch Gisela Friedrichsen.

488 Seiten umfasste die Anklageschrift. Auftakt zu einem Verfahren, in dem auch das Versagen von Verfassungsschutz, Polizei und Politik deutlich wurde.

Bewährungsprobe bestanden

Ob daraus auch Lehren gezogen wurden? Friedrichsen meint ja, heute würden beispielsweise die Behörden länderübergreifend arbeiten. Ihrer Meinung nach habe mit diesem Prozess zudem die Justiz ihre Bewährungsprobe bestanden.

Dabei hob sie besonders das aus ihrer Sicht tadellose Agieren des Vorsitzenden Richters Manfred Götzl hervor.

Reger Austausch mit dem Publikum

Mit den von ihr gewählten Lesepassagen aus ihrem Buch mit detaillierten Schilderungen regte Friedrichsen ihr Wilsteraner Publikum zu ausführlichem Gedankenaustausch an. Es entwickelte sich ein spannender Dialog zwischen Autorin und Besuchern über die Dimension des NSU-Prozesses nicht nur juristisch gesehen, sondern auch in seiner Bedeutung für die Gesellschaft, die bis dahin ein Erstarken des Rechtsextremismus im Land nicht ernsthaft wahrgenommen hatte.