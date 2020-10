Eigene Währung in Wilster : Gewerbeverein Wilster muss Geschenkgutschein aufgrund von Gesetzesänderungen erneuern

Die Werbeaktion kam gut an, aber jetzt wird der Wilsteraner Zehner als Währung eingestuft und muss weichen.

20. Oktober 2020, 16:53 Uhr

Wilster | Der Gewerbe- und Verkehrsverein Wilster bringt eine neue Gutscheinkarte heraus. Diese wird den Wilsteraner Zehner ablösen. Den gab es erstmals im Frühjahr 2011 und wurde schnell beliebtes Geschenk bei Geburtstagen oder Jubiläen.

Geschenkgutschein darf nicht mehr verwendet werden

In vielen Unternehmen in Wilster konnte der Zehner von den Beschenkten eingelöst werden. Aber: Aufgrund geänderter Bestimmungen darf diese Form eines Geschenkgutscheines nicht mehr verwendet werden, da sie als unerlaubte zweite Währung eingestuft sei, erklärte Olaf Reese.

ZITAT Wir finden einen solchen Gutschein, der in verschiedenen Geschäften eingelöst werden kann, aber sehr wichtig. Olaf Reese, Vorsitzender Gewerbeverein Wilster

Nun wird es eine Neuauflage in modernisierter und gesetzeskonformer Art geben. Noch in diesem Jahr kommt die neue Gutscheinkarte, auf die ein Guthabenbetrag gespeichert wird und ebenfalls in verschiedenen Geschäften eingesetzt werden kann, heraus. „Am endgültigen Layout der Karte arbeiten wir noch“, so Reese.

Zitat „Sicher: die Karte wird im Dezember noch vor Weihnachten zu haben sein.“ Olaf Reese

Acht Gewerbetreibende in Wilster nehmen bisher an der Aktion teil. „Mit Sicherheit werden weitere Geschäfte folgen, wenn sich die Karte erst einmal etabliert hat“, ist sich auch Thorsten Peters sicher. Er hat sich gemeinsam mit Hauke Thiel von der Wilstermarsch Service GmbH besonders mit der Karte befasst. „Einige schrecken noch ein wenig vor der neuen Technik zurück“, erklärte Peters. „Aber die Erfahrung wird dann zeigen, dass es kein Problem ist.“

Ersatz mit engem Bezug zur Marsch

„Uns war es sehr wichtig, einen Ersatz für den beliebten Wilsteraner Zehner zu finden“, betonte Olaf Reese. Und mit dem Layout der Geschenkkarte werde es auch engen Bezug zur Marsch geben. Denn eine Ausweitung des neuen „Zahlungsmittels“ auf das Gewerbe in der ganzen Wilstermarsch sei das Ziel. Erhältlich wird die Karte in den teilnehmenden Geschäften sowie der Wilstermarsch Service GmbH sein.