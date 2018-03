von Christin Lempfert

27. März 2018, 11:47 Uhr

Schauspieler Christian Ulmen (42) und seine Ehefrau, die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (36), schlafen nach Worten des Schauspielers in getrennten Betten – und sind äußerst zufrieden damit. „Das ist fantastisch. Wir frönen so unserem individuellen Schlafbedürfnis.“ Seine Frau schlafe in der Regel viel später ein als er. Daher sei es „großartig und Heil bringend, getrennt zu schlafen“.