Vorträge : Gesundheitstag lockt 500 Besucher

Mit über 25 Informationsständen im Colosseum und drei medizinischen Fachvorträgen stieß der erste Gesundheitstag in Wilster mit fast 500 Besuchern am Sonnabend auf eine breite Resonanz. „Wilster tut uns gut“ war das Motto dieses Tages, der von lokalen Anbietern und Akteuren auf die Beine gestellt und von der Firma Pohl-Boskamp und den Wirtsleuten Michael und Martina Mehrens unterstützt worden war.

Bürgermeister Walter Schulz eröffnete die vierstündige Veranstaltung mit dem schwedischen Sprichwort „Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selber machen muss“. Dabei liege es an den Menschen selbst, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Beim ersten Gesundheitstag in Wilster gebe es Informationen in Hülle und Fülle aus erster Hand. Dabei rücke das Thema Prävention immer mehr in den Vordergrund, so dass sich die Vorbeugung zu einer eigenständigen Säule des Gesundheitssystems entwickele. „Gesundheit bedeutet Lebensqualität“, postulierte der Bürgermeister. Im Gesundheitstag machte er eine Bereicherung für das Gesundheitsangebot in der Stadt Wilster aus.

Beim Rundgang durch die Reihen der Informationsstände sah man die beiden Wilsteraner Apotheken Schwan- und Westwind-Apotheke, die Zahnarztpraxis Helm aus Wewelsfleth mit Infos über eine sanfte Laser-Zahnheilkunde, die Vorstellung von Sani-Ton beim Hörgeräteakustiker Harald Schramm, Beispiele für „Aktiv im Alter“ beim Seniorenbeirat, den MTV Wilster mit seinem Sportangebot für mehr Bewegung, den Landfrauenverein Wilstermarsch mit saftigen Getränken, das Vitalzentrum Dr. Dettmer als Partner für Figur und Gesundheit, die Drogerie Behmer mit speziellen Gesundheitsangeboten, Tiedemann-Optic und den Bunten Kreis Westholstein, die Firma Langfeldt und das Möbelhaus Wolfsteller mit Bequem-Sesseln und den Stand des Serviceclubs Inner Wheel, bei dem man sein Glück versuchen konnte bei einem Würfelspiel für eine Hospizeinrichtung und für einen heilpädagogischen Kindergarten in Itzehoe. Eine Besucherin aus Glückstadt gewann ein Fahrrad.

Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Wilster durften ebenfalls nicht fehlen. Sie präsentierten sich im Außenbereich zwischen Colosseum und Trichter und teilten sich diesen Platz mit der Hebebühnenvorführung von Elektro-Wedemeyer. Im Saal demonstrierten die First Responder der Feuerwehr mit einem Dummy den richtigen Umgang zur Wiederbelebung von Verletzten. Schließlich gab es eine Tombola und die Verlosung eines Fahrrads.

Ein Schwerpunktthema der Fachvorträge in der Colosseum-Veranda war der Bluthochdruck. Der örtliche Kardiologe Dr. Jörg Wendtland nannte ihn „eine stille Gefahr“, die ohne Behandlung zu Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenversagen und zur Minderung der Sehfähigkeit führen könne.

Übergewicht, zu viel Salz, Alkohol und Zigaretten sowie Bewegungsmangel nannte er als Hauptursachen für zu hohen Blutdruck. Er listete mehrere Medikamente ebenso als Stellschrauben für die Verbesserung des eigenen Blutdrucks auf wie mehr Bewegung und eine gesunde Ernährung. Blutdrucksenker seien aber auch Rote Bete, Soja, Knoblauch und schwarze Schokolade. Sie dürften aber kein Ersatz für Medikamente sein. Wenn man diese absetze, könne es gefährlich werden, warnte der Kardiologe.

Ergänzend sprach seine Mitarbeiterin Karin Dittrich beim Bluthochdruck von einer Zivilisationskrankheit, der man als erstes mit einer Umstellung des eigenen Lebensstils begegnen könne. Die Ernährung sollte ohne großen Aufwand auf die Mittelmeerküche umgestellt werden mit Gewürzen und Obst, eher Fisch als Fleisch, Oliven- und Rapsöl und eine Reduzierung der täglichen Salzzufuhr auf weniger als sechs Gramm. Tatsächlich sei der tägliche Salzverbrauch mit zwölf Gramm doppelt so hoch. Bei der Bewegung sollte man es langsam angehen lassen, bevor man bei dreimal pro Woche jeweils 40 Minuten flott gehen, Rad fahren, joggen oder Schwimmen gelandet sei. „Das senkt den Blutdruck und steigert die Herzgesundheit“, mahnte die Hypertonie-Assistentin aus der Praxis Dr. Wendtland.

Schon beim Beginn des dritten Vortrags von Dr. Thomas Urch sah man einige Zuhörer sich plötzlich überall kratzen – ein Kuriosum, dass immer wieder zu beobachten ist, sobald es um Flöhe, Würmer, Zecken, Krätze und Läuse geht. Der Wilsteraner Allgemeinmediziner sprach beim Thema „Hotel Mensch“ über diese kleinen und ungeliebten Krabbeltiere, die uns gern besuchen.