Gesundheitsamt in Itzehoe : Gesundheitsparcours für Schüler

Informationen, Spiele und verschiedene Mitmachaktionen gab es für 400 Steinburger Siebtklässler.

von shz.de

05. Juni 2019, 16:27 Uhr

Itzehoe | Fast 400 Steinburger Gemeinschaftsschüler aus den siebten Klassen beteiligten sich an den 14. Jugendgesundheitstagen im Kreisgesundheitsamt. „Erstmals bieten wir diese Aktion nur zwei Tage an“, sagte Claudia Vollmers, Leiterin des Gesundheitsamtes. Im Trend der Zeit engagierten sich immer weniger Menschen ehrenamtlich, deshalb stünden auch weniger Aussteller zur Verfügung. An beiden Tagen erfuhren die 13- bis 14-jährigen Schüler aber dennoch an verschiedenen Info- und Aktionsständen Wissenswertes rund um die Gesundheit. Lehrer und Schüler nähmen die Jugendgesundheitstage gut an, betonte Lisann Ziegler als Organisatorin und Leiterin der Präventionsabteilung.

An vielen Ständen wurden die Schüler von den Anbietern zum Mitmachen und Ausprobieren eingeladen. Auf einem Parcours, den die Jugendlichen in kleinen Gruppen absolvierten, bekamen sie zudem Informationen zu den Themen „Körperliche Gesundheit“, „Sexualität und sexuelle Gewalt“, „Sucht“ und „Gewalt“. Mitarbeiter von Pro Familia klärten unter anderem über sexuell übertragbare Erkrankungen auf und informierten über Vorbeugung.

Stefanie Wasmundt von der Polizeidirektion Itzehoe und Mitarbeiterinnen des Autonomen Frauenhauses gingen ferner auf die Themen Mobbing, Zivilcourage sowie Streit und häusliche Gewalt ein.

Ertappt fühlte sich Kilian, als er im mit Schwarzlicht ausgestatteten Kariestunnel den Belag auf seinen Zähnen entdeckte. „Ich habe heute morgen wohl vergessen, meine Zähne zu putzen.“

Mit Hilfe einer Rauschbrille erfuhren die Jugendlichen außerdem, wie eingeschränkt das Sichtfeld bei Drogenkonsum ist. Die eingeschränkte Rundumsicht, Doppelsehen sowie Fehleinschätzungen für Entfernungen und Verwirrung, erlebten Oliwia (14), Kelvin (14) und Kimberly (13) von der Hohenlockstedter Wilhelm-Käber-Schule und der Itzehoer Wolfgang-Borchert-Schule. „Man sieht alles verschwommen – ein komisches Gefühl“, beschrieb Kimberly den Versuch, Ringe ins Ziel zu werfen.

„Viele Jugendliche können wir zum Nachdenken anregen“, zog Martin Witte von der Regionalen Fachstelle Glücksspielsucht der Awo Bilanz. Dass Alkoholkonsum ein hohes Suchtpotenzial berge, sei den Schülern bekannt. Allerdings nicht die Gefahr der Spielsucht. „Dazu gehören nicht nur Glücks-, sondern auch Computerspiele“, ergänzte Claudia Vollmers. Sie zeigte sich dankbar, dass Witte auch in diesem Jahr wieder zum Würfelspiel „Bank of Winners“ einlud. „Es ist ein unfaires Spiel – die Häufigkeit der mittleren Zahlen liegt höher als die der anderen. Damit wollen wir aufzeigen, dass die Anbieter von Glücksspielen die Regeln so setzen, dass immer nur sie gewinnen“, betonte Witte. An anderen Ständen galt es, Quizfragen rund um die Gesundheit zu beantworten.