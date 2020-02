Angebot für 700 Mitarbeiter : Gesunder Tag im Itzehoer Fraunhofer-Institut Isit

Das Fraunhofer-Institut sowie die Firmen X-Fab Mems Foundry und Vishay Siliconix organisieren großen Gesundheitstag.

Itzehoe | Orangen sind schon drin. Ananas folgt. Und auch Avocado befördert Dirk Ganter mit schnellen Schnitten in den Mixer. Kurz darauf hat der Ernährungsberater aus Hamburg den Smoothie fertig. Kein alltäglicher Vorgang im Raum Gamma des Fraunhofer-Instituts Isit. Es ist Gesundheitstag.

Und der sei „sehr vielfältig“, lobt Imke Nupnau. Wie ihr Kollege Christian Frahm verbringt sie den Arbeitstag bei X-Fab Mems Foundry Itzehoe weitgehend sitzend. Venencheck, Cholesterin- und Fußdruckmessung sind Angebote, die sie genutzt haben: „Wenn man das hier schon mal hat, muss man das wahrnehmen“, sagt Nupnau.

Das sehen viele der rund 700 Beschäftigten so, die der Tag anspricht. Für das Isit sowie die Firmen X-Fab und Vishay sind Gesundheitstage nicht neu, die gemeinsame Organisation ist es aber schon – schließlich arbeiteten sie auch eng zusammen, sagt Angelina Helk (X-Fab). Die Gesundheit der Mitarbeiter sei wichtig, es gehe auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen: „Bei einigen ist es ein präsentes Thema, bei anderen nicht so.“ Deshalb soll der Tag die Möglichkeit bieten, sich während der Arbeitszeit zu informieren oder einen Anstoß zu holen.

„Es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte“, sagt Chris Erichsen. Der Vishay-Mitarbeiter treibt Sport, nutzt auch das Angebot Qualitrain – der Name des Fitnessverbunds, über den Arbeitgeber ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun können, fällt häufiger.

Richtige Ernährung, der Rücken, Stress, die Bandbreite an Ständen und in Vorträgen ist groß. Thomas Gervink steigt vom Vibrationstrainer des Medifit aus dem Klinikum Itzehoe: Gerade wenn viel in Schichten gearbeitet werde, müsse auf die Gesundheit der Mitarbeiter geachtet werden, sagt der Personalleiter bei Vishay. Das Unternehmen versuche stets, entsprechende Angebote einzustreuen, der Gesundheitstag sei dabei ein „Leuchtturm“.

Und zwar einer, der ankommt. Sehr gut sei die Resonanz, sagt Mitorganisatorin Janine Coprian vom Isit. Für manche Angebote waren Anmeldungen nötig, „teilweise konnten wir die Wünsche gar nicht abdecken“. Zuerst erreiche man natürlich die „üblichen Verdächtigen“, die sich ohnehin mit dem Thema beschäftigten, sagt Angelina Helk. Die andere kämen dann im kommenden Jahr, so Mitorganisatorin Saskia Schröder vom Isit. Oder im Jahr darauf, meint Helk – noch steht nicht fest, wann es eine Neuauflage des Gesundheitstags geben wird.

Selbst kleine Änderungen im Verhalten freuen die Initiatorinnen bereits. Das fange damit an, im Isit die Treppen zu nutzen und nicht den Fahrstuhl, sagt Schröder. „Sechs Stockwerke – das lohnt sich schon.“