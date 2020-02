Heimatverband Kreis STeinburg : Gesucht: Niederdeutsche Beiträge für Steinburger Jahrbuch 2021

Niederdeutsche Sprache ist das Schwerpunktthema der Schriftenreihe für 2021.

von Tanja Zukowski

17. Februar 2020, 14:25 Uhr

Itzehoe | Niederdeutsch ist Thema des Steinburger Jahrbuches 2021. Das gaben das Redaktionsteam, Miriam Hoffmann, Leiterin des Kreismuseums Prinzeßhof, und der Historiker Jan Ocker, bekannt.

Auch der stellvertretende Vorsitzende des Heimatverbandes Kreis Steinburg, Herbert Frauen, Vorstandsmitglied Karl-Heinz Zander, die Vorsitzende der AG Nedderdüütsch im Heimatverband, Marianne Ehlers, der in der niederdeutschen Sprachvermittlung engagierte Jan Niemann und Jahrbuch-Grafiker Michael Herold hoffen auf viele Beiträge aus der Bevölkerung.

ZITAT: Niederdeutsch ist wieder aktuell. Miriam Hoffmann, Museumsleiterin

Es gehe in dem Jahrbuch nicht ausschließlich um kulturhistorische Beiträge, um Berichte über Plattdeutsch in der Gegenwart oder die Bedeutung des Niederdeutschen in der persönlichen Erfahrung, sondern auch um Gedichte und Kurzgeschichten, die anders als die übrigen Einsendungen, ausnahmslos auf Plattdeutsch geschrieben sein müssen. Aus den selbst verfassten niederdeutschen Gedichten und Kurzgeschichten soll eine Auswahl veröffentlicht werden. „Am besten nehmen die Autoren vorher Kontakt mit uns auf.“

ZITAT: Wenn ihr irgend etwas wisst über die Sprache oder erzählen wollt, welchen Platz Plattdeutsch noch bei euch im Leben hat, schreibt es uns. Herbert Frauen, Heimatverband

Es solle ein Buch aus der Region für die Region werden. Plattdeutsch sei heute wieder positiv besetzt, und der Wert der Zweisprachigkeit im frühen Kindesalter sei mittlerweile erkannt.

„Plattdeutsch ist eine Regionalsprache, die die letzte Lautverschiebung des Hochdeutschen nicht mitgemacht hat, sondern sich in sich weiter entwickelte – mit regionalen Abwandlungen“, erklärte Marianne Ehlers den Unterschied zu Dialekten und Mundarten.

Geschützte Regionalsprache

Plattdeutsch sei geschützt durch die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats.

Die Bibliothekarin war bis zu ihrem Ruhestand Referentin für Niederdeutsch und Friesisch beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, für den sie heute ehrenamtlich arbeitet. Sie ist unter anderem Delegierte im Bundesraat för Nedderdüütsch.

Sie stellt sich für das Korrekturlesen der eingereichten plattdeutschen Texte zur Verfügung.

Die Beiträge werden bis 1. August in digitaler Form unter prinzesshof@steinburg.de angenommen. Hilfestellung zur Manuskriptgestaltung gibt es im Steinburger Jahrbuch 2019 und im Internet www.heimatverband-steinburg.de

Für die Vermittlung der niederdeutschen Sprache setzt sich der Lägerdorfer Schulleiter Jan Niemann ein. Er ist zugleich Kreisfachberater für Niederdeutsch an den Schulen im Kreis Steinburg. In seiner Grundschule können die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse Plattdeutsch lernen. Steinburger Modellschulen für Niederdeutsch sind die Grundschulen in Lägerdorf, Heiligenstedten, Wewelsfleth und Sude-West, Itzehoe, und zudem das Itzehoer Gymnasium Auguste-Viktoria-Schule.

Über das Generalthema hinaus werden auch im nächsten Steinburger Jahrbuch Kategorien für andere Themen zur Verfügung stehen. Wer beispielsweise noch einen Bericht zum Thema „Frauen“ aus dem aktuellen Jahrbuch beitragen wolle, sei willkommen, so Miriam Hoffmann.