von Volker Mehmel

23. Juli 2018, 14:35 Uhr

Mitunter verpasst man ja auch Tieren ein schützendes Kleid gegen Wetterunbilden. Am Ortseingang von Wilster sorgt das aber regelmäßig für einen Hingucker, weil sich ein Pferd wegen seines gestreiften Mantels scheinbar in ein Zebra verwandelt hat. In der Marsch wäre vielleicht ein rotbuntes Kuhfell passender.