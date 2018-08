Gestohlenes Auto schnell wieder da

von shz.de

28. August 2018, 14:19 Uhr

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Dienstag in ein Haus im Kremper Weg geschlichen, Fahrzeugschlüssel und das dazu gehörige Auto entwendet. Während die Bewohnerin des Reihenhauses schlief, stahlen die Täter die Schlüssel eines Nissans, der im Carport stand, und fuhren davon. Der Micra im Wert von etwa 10 000 Euro fand sich wieder an – er stand mit einem von einem VW Polo stammenden Kennzeichen im Kamper Weg. Die Polizei warnt: Fenster und Türen von Wohnraum sollten stets richtig verschlossen werden. >

Hinweise: 04821/6020.