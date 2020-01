Avatar_shz von nr

08. Januar 2020, 11:01 Uhr

Itzehoe | Über den Kreis Steinburg und seine Ortschroniken referiert Jan Ocker unter dem Titel „Geschichte und Geschichten aus der Marsch und von der Geest“ am Mittwoch, 15. Januar, ab 18 Uhr im Kreismuseum Prinzeßhof. Ocker, der als wissenschaftliche Hilfskraft am Historischen Seminar der Uni Kiel arbeitet, widmet sich in seinem Vortrag den verschiedenen Chroniken, die für viele Orte vorliegen und beleuchtet ihre Inhalte, Entstehungsgeschichten und Gestaltungen.



>Eintritt: 3 Euro.