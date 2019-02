Hohenlockstedt : Geschichte abseits des Stundenplans

Eine Ausstellung zur finnischen Jägerbewegung macht Station an Hohenlockstedter Schule – und macht die Geschichte so für die Schüler noch besser erlebbar.

„Sie war schon in Hamburg, Berlin und Niedersachsen zu sehen – hier in Hohenlockstedt aber ist sie doch am besten aufgehoben“, betonte Jörn Gasterstedt, Schulleiter der Wilhelm-Käber-Schule (WKS), bei der Eröffnung der Ausstellung zur finnischen Jägerbewegung.

Erstanden ist diese Wanderausstellung zum 100. Jahrestag der Rückkehr der finnischen Jäger im Finnischen Jägermuseum im Rahmen eines Europaprojektes. „Nachdem ich vor fünf Jahren von meinem Vorgänger Heiko Gauert von diesem Jubiläum erfuhr, dauerte es nicht lange und der Lapua-Kurs an unserer Schule war geboren“, fuhr Gasterstedt in seiner Rede fort, nachdem er zahlreiche Gäste wie Bürgermeister Wolfgang Wein, die Schulverbandsvorsitzenden Claudia Belitz-Hempel und Lothar von Borstel sowie Mitglieder des Vereins Kultur und Geschichte begrüßt hatte. Längst hat sich Gasterstedt die Geschichte der Hohenlockstedter und der Finnen auf die Fahne geschrieben. Sollen sich an seiner Schule doch alle Schüler mit der finnischen Jägerbewegung, die 1915 ihren Anfang im damaligen Lockstedter Lager nahm, befassen.

„Als Geschichtslehrer bildete die Geschichte der Jägerbewegung eine einmalige Gelegenheit den Lehrplan einmal zu verlassen und auf viel Lokalcolorid umzusteigen“, sagte Gasterstedt. Habe er als Rektor der örtlichen Schule doch nicht nur die Verantwortung dafür, das Wissen um die Geschichte der Jägerbewegung zu bewahren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Geschichte und Bedeutung der Jägerbewegung für Hohenlockstedt und Finnland der Schülerschaft von heute bewusst wird. „In diesem Sinne freue ich mich sehr darüber, dass wir die Ausstellung zur Jägerbewegung an die WKS holen konnten. Sie fügt sich wunderbar in die schulische Arbeit zum Thema ein.“ Der Schulleiter betonte auch, dass diese Wanderausstellung mit Schrifttafeln, Bildern und Daten maßgeblich dem Engagement des Hohenlockstedter Museumsvereins zu verdanken sei.

Bis zum Finnentag am Sonnabend, 23. Februar, werden sich alle WKS-Schüler mit der Ausstellung befassen. Anhand eines von den Schülern des Lapua-Kurses erarbeiteten Lückentextes, Kursen und Power-Point-Präsentationen bekommen auch die jüngeren Mitschüler einen Einblick in die Geschichte der finnischen Jäger.

„Uns macht die Arbeit sehr viel Freude“, sagt Melina, die sich wie ihre Mitschüler Joulice, Hannah, Charlotte oder Kevin aus dem Lapua-Kurs sehr für die Geschichte interessiert. „Auch für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung geöffnet“, sagte Jörn Gasterstedt und bittet um Anmeldung im Schulsekretariat.