Detlfsen-Museum in Glückstadt : Geschenkter Kunstschatz

Australisches Ehepaar spendet dem Detlefsen-Museum in Glückstadt drei Bilder des Künstlers Max Kahlke.

von Christine Reimers

24. Oktober 2019, 14:58 Uhr

Glückstadt | Aus Australien sind sie zurück nach Glückstadt gekommen: drei Bilder des bekannten Künstlers Max Kahlke. Kathy und Alister Sholl haben die großen Portraits an das Detlefsen-Museum gespendet. Eine schöne Überraschung für Museumsleiter Christian Boldt: „ Werke von Max Kahlke auf dem Kunstmarkt zu bekommen, das ist extrem schwer. Sie werden kaum gehandelt und wenn ja, dann hochpreisig.“

Den Kontakt zu dem australischen Ehepaar hat Hans-Peter Widderich hergestellt, denn sie hatten sich bereits 2012 bei Boldts Vorgängerin im Amt gemeldet. Weil Widderich ein Kenner der Kahlke-Bilder ist, wurde er hinzugezogen.

Zunächst wollte das Ehepaar Sholls Informationen zu ihren Bildern. Dargestellt werden der Jurist Dr. Karl Henningsen, seine Frau Johanna Louise und Sohn Thies. Die Bilder hatten die Sholls aus dem Nachlass des Sohnes Thies erworben, der in Australien verstorben war. Bekannt war nur, dass er als Ingenieur arbeitete.

„Kathy und Alister Sholl teilten mit, dass sie schon ihr Leben lang Sammler besonderer Stücke waren und dass sie gerne Kunst kaufen, bei der Nachforschungen erforderlich sind“, sagt Widderich. Eine Neigung, die er teilt.

Doch letztlich schrieben die Sholls, dass sie älter werden und regten an: Die Bilder sollten nach Hause nach Deutschland kommen. Sie hätten sich gewünscht, dass die Familie Hennings die Bilder bekommt, doch es ließ sich kein Nachfahre ausfindig machen. So entschieden sie sich für das Geschenk an das Detlefsen-Museum.

Hans-Peter Widderich freut sich darüber. Als junger Mann lernte er in den 1970er Jahren noch Walter Kahlke, den Bruder von Max Kahlke, kennen. Über 30 Jahre war er mit dessen Tochter Maria bis zu ihrem Tod befreundet. Über den Kontakt erfuhr Widderich viel über das Lebenswerk von Max Kahlke. Dieser lebte von 1892 bis 1928, ein bekanntes Werk von ihm hängt in der Glückstädter Stadtkirche. Stolz ist Widderich darauf, dass der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker eine Ausstellung über den Glückstädter Künstler besuchte, die er mit kuratiert hatte. „Was Max Kahlke malte, war ein Spiegel seiner Zeit“, sagt er.

Dass der Künstler die Familie Henningsen malte – sie lebte in Tönning – erklärt sich Widderich so: Max Kalkes Bruder Walter war Richter. Vermutlich gab es berufliche oder private Verbindungen, denn Karl Henningsen war Amtsgerichtsdirektor in Flensburg. Ein Bild von Richter Walter Kahlke hängt bereits im Detlefsen-Museum. Wo das Bild seines Berufskollegen Henningsen hängen wird, steht noch nicht fest.