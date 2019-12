Frauenhaus Itzehoe : Geschenke für etwas Weihnachtsfreude

Der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen überreichte Vertreterinnen des Frauenhauses zum Weihnachtsfest Itzehoe Tanne, Baumschmuck und Präsente.

von Ilke Rosenburg

23. Dezember 2019, 15:41 Uhr

Itzehoe | Jedes Jahr zu Weihnachten schenkt der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen (ASF) den Frauen und Kindern im autonomen Frauenhaus in Itzehoe ein Stück Weihnachtsfreude: Ein Tannenbaum und Geschenke für die Frauen und Kinder, die die Festtage in der beschützenden Unterkunft verbringen werden. Auch in diesem Jahr mit Unterstützung von Susanne Gripp vom „Lütt Huus“ in Horst. In den Räumen des SPD-Kreisverbandes traf sich die ASF-Vorsitzende Gerlinde Böttcher-Naudiet mit den Frauenhaus-Mitarbeiterinnen Lena Hecht und Heike Siemssen-Bielenberg, um Tanne, etwas Baumschmuck und die Präsente zu überreichen.

Sieben Frauen leben zurzeit gemeinsam mit insgesamt 14 Kindern im Alter von zwei Monaten bis 13 Jahren in der Itzehoer Unterkunft. „2019 war bei uns das Jahr der Babys“, erzählt Lena Hecht. Viele Frauen mit ganz kleinen Kindern suchten Zuflucht. Eine der Frauen war schwanger, brachte in der Zeit ihres Aufenthalts das Baby zur Welt. „Wir sind ja auch ein Kinderhaus“, bekräftigt sie. Denn die Kinder hätten zu Hause Gewalt miterlebt – oder gar selbst erfahren. Auch sie fänden durch das Frauenhaus Schutz an einem gewaltfreien Ort. „Viele meinen, die Kinder hätten die Auseinandersetzungen zwischen den Eltern nicht mitbekommen“, führt Heike Siemssen-Bielenberg weiter aus. Oft ein Trugschluss. Und mit der Angst gehe auch das große Problem der Loyalität einher, Kinder würden traumatisiert.

Umso wichtiger sei es, mit den Frauen auch die Kinder zu begleiten. Das geschehe in Itzehoe ebenso wie in allen anderen Frauenhäusern auch, berichtet Lena Hecht. „Es wäre total schön, wenn wir mehr Zeit dafür hätten“, unterstreicht sie die landesweite Forderung, den Personalschlüssel für die Frauenhäuser zu erhöhen. Problematisch außerdem: Das Frauenhaus Itzehoe ist zurzeit überbelegt. Die mit 18 Plätzen ausgestattete Unterkunft beherbergt 21 Personen. Über eine gemeinsame Datenbank für Schleswig-Holstein und Hamburg, sei es aber möglich, freie Plätze abzufragen. Hecht und Siemssen-Bielenberg machen auf das Hilfetelefon für Frauen hin, die von Gewalt bedroht sind: 08000116016. Das Frauenhaus Itzehoe ist ebenfalls rund um die Uhr unter 04821/61712 zu erreichen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.frauenhaus-itzehoe.de.