Sport in Wilster : „Geschenk für die Bevölkerung“

Abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen und Spielen zur Einweihung des Wilstermarsch-Stadions.

von nr

30. April 2018, 05:49 Uhr

Das Einweihungswochenende des sanierten Wilstermarsch-Stadions wird allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben. An allen drei Tagen herrschte bunter Trubel auf dem neuen Schmuckstück der Marschenstadt.

Beim Start des Biathlon-Wettbewerbs gestern strahlte die Sonne mit den Verantwortlichen um die Wette. In Vierer-Teams gingen neun Mannschaften an den Start. Vier Runden mussten gelaufen werden, wobei auf der Laufbahn einige Hindernisse zu überwinden waren. Nach jeder Laufrunde ging es in ein Zelt des Schützenvereins Wilsters, in dem die Athleten zweimal liegend und zweimal sitzend schießen mussten. „Es sind zwar insgesamt nur fünf Runden zu laufen, aber durch die Hindernisse ist die Laufstrecke doch ziemlich anstrengend“, sagte Claus Engel vom Team „Davosschneit“. Zwei Tanzeinlagen der Turnsparte rundeten das Programm des MTV Wilster ab.

Neben einer Vorführung verschiedener Damen- und Seniorinnen-Trimmgruppen zeigten die Dance- und Step-Kids des MTV Wilster ihr Können. Der tosende Applaus des zahlreich erschienen Publikums war der verdiente Lohn für die Aktiven. Vorsitzende Hilke Schröder bezeichnete das neue Wilstermarsch-Stadion als ein Geschenk für die gesamte Bevölkerung. „Wir sind den Kommunalpolitikern sehr dankbar, dass sie sich so hartnäckig für das Wilstermarsch-Stadion eingesetzt haben. Alle bei uns im Verein sind stolz auf diese tolle Anlage“, betonte die Vorsitzende. Diesen Worten schloss sich Hendrik Gertz, Vorsitzender des SV Alemannia Wilster, an. „Das gesamte Wochenende verlief super, wir konnten viele Gäste begrüßen, die durchweg lobende Worte für die Sportanlage fanden. Sportlich müssen wir allerdings noch zulegen“, blickte Hendrik Gertz auf die magere sportliche Bilanz des Fußball-Marathons vom Sonnabend zurück. Nur eines der acht ausgetragenen Punktspiele gewannen die Wilsteraner. Die Ehre des einzigen Heimsieges blieb der ersten Damenmannschaft der SG Wilstermarsch vorbehalten, die gegen Tura Meldorf mit 2:1 siegte. Bereits am Freitag fand ein Fußballspiel zwischen einer Traditionsmannschaft des SV Alemannia und der Altliga statt. Vor gut 250 Zuschauern trennten sich die „Oldies“ 3:3-Unentschieden und präsentierten dabei das ein oder andere Kabinettstückchen.