Verein in Glückstadt : Gerd Hogrefe neuer Vorsitzender der Suchtkrankenhilfe

von Christine Reimers

14. Februar 2020, 17:07 Uhr

Glückstadt | Gerd Hogrefe bezeichnet sich selbst als „Multitoxer“, als jemand, der sich auf verschiedene Art vergiftet hat. Der heute 71-Jährige konsumierte Alkohol und rauchte Haschisch. „Es ist einfacher zu sagen, was ich nicht genommen habe“, blickt er zurück. Immerhin: Heroin war nicht dabei. Heute hat er allem abgeschworen. Nur das Zigaretten rauchen hat er sich noch nicht abgewöhnt. Nun will der Glückstädter anderen Menschen helfen, deshalb hat er den Vorsitz vom Verein Suchtkrankenhilfe übernommen.

Helfen wollen auch sein Stellvertreter Gerd Krause (72), Kassenwart Jonny Boos (80) und Schriftführer Wilfried Becker (68). Sie haben harte Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Alle haben einst selbst Hilfe gesucht und angenommen. Und damit den Weg in ein besseres Leben gefunden.

Der Verein Suchtkrankenhilfe hat aktuell 40 Mitglieder. Seit 1991 haben sie Räume in der Großen Dannedelstraße 36 angemietet. Die Stadt Glückstadt unterstützt den Verein seither, indem sie einen Mietzuschuss von 75 Prozent gewährt. Eine große Erleichterung für die Arbeit – andere Suchthilfevereine müssen sich in der Regel in Räumen anderer Institutionen treffen.

Hervorgegangen ist die Suchtkrankenhilfe aus dem Freundeskreis Glückstadt, der 1977 gegründet wurde. Zurzeit gibt es zwei Gruppen, die sich jeweils montags um 18 Uhr und mittwochs um 19 Uhr treffen. Die Spielergruppe wurde integriert, weil deren Gruppenleiter Richard Hartwig kürzlich bei einem Autounfall starb. Auch Menschen mit Depressionen besuchen die Gruppen.

„Sucht ist alles, nur die Mittel sind verschieden“, sagt Jonny Boos. Sucht treffe Menschen in allen Schichten und allen Altersgruppen. Bei der Suchtkrankenhilfe darf jeder kommen, der ein Problem hat. Gerd Hogrefe: „Mit 15 habe ich Alkohol getrunken, mit 20 Jahren Haschisch geraucht. Dazu kam LSD.“ Aufputschmittel hat er mit dem Inhalt einer Flasche Wodka heruntergespült. Zweimal war er verheiratet, beide Ehen sind gescheitert. Den ersten Entzug machte er Anfang der 1990er Jahre, einen Rückfall hatte er von 2008 bis 2013.

„Ich bin damals bewusst rückfällig geworden“, erklärt Hogrefe. Mit 60 Jahren sei er nach Holland gefahren, um sich Marihuana zu kaufen. Den darin enthaltenen Wirkstoff THC sieht der Vereinsvorsitzende heute ausgesprochen kritisch. Mit Hilfe von Jonny Boos machte er einen Entzug. „Seitdem geht es mir wunderbar.“ In seiner Suchtphase war Hogrefe auf 52 Kilo abgemagert, heute wiegt er 75 Kilogramm.

Gerd Krause ist schon lange trocken. „Eine Kiste Bier, eine Flasche Schnaps“ – waren Anlass für den früheren Betriebsschlosser, Anfang der 1990er Jahre bei der Suchtkrankenhilfe Hilfe zu suchen. Seit vielen Jahren ist er jetzt dort aktiv. Auch Wilfried Becker, ebenfalls ehemaliger Betriebsschlosser, kam Anfang der 1990er Jahre. „Ich hatte vor 16 Jahren einen Rückfall“, sagt der 68-Jährige. Seit 13 Jahren sei er jetzt trocken und aktiv in der Gruppe.

Jonny Boos ist seit 1982 trocken und seither einer der festen Säulen bei der Suchtkrankenhilfe. Er weiß darum, wie wichtig eine gute Vorstandsarbeit ist. „Der Verein kümmert sich nicht nur um Gruppenräume, Mitgliedsbeiträge und Sponsoren, sondern auch darum, wie bei der Krankenkasse Zuschüsse zu beantragen sind“, nennt er Beispiele.

„Auch Freizeitangebote sind wichtig“, weiß Boos. „Spaß am Leben“ sei wichtig. So gibt es zum Beispiel ein Essen am 20. März im Restaurant „Zur alten Mühle“. Auch ein Fahrradausflug am Himmelfahrtstag ist geplant. Daran können auch Gäste teilnehmen. Eine Mitgliedschaft ist für den Besuch der Gruppen nicht erforderlich.

>Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins Suchtkrankenhilfe-glueckstadt.org und bei Gerd Hogrefe unter Telefon 0174/8139055.