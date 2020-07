Chefarzt am Klinikum Itzehoe : Georg Hillebrand erklärt Hinweise auf sexuellen Kindesmissbrauch

Knochenbrüche und blaue Flecken sind für Mediziner Warnsignale – aber für Laien gibt es kaum verlässliche Anzeichen.

von Andreas Olbertz

16. Juli 2020, 17:48 Uhr

Itzehoe | Kinderpornografie, sexueller Missbrauch ... Lügde, Münster, Bergisch-Gladbach. Ein Skandal nach dem nächsten erschüttert die Republik. Die Ermittler haben alle Hände voll zu tun. Es gebe in Deutschland „eine Kultur des Wegschauens und Schweigens“, behauptete der Autor und Kriminalhauptkommissar a. D. Manfred Paulus aus Ulm in einem Interview. Aber worauf sollte man denn achten? Was sind Hinweise auf Kindesmissbrauch? Und können Laien diese überhaupt erkennen? Haben wir auch hier in der Region Kindesmissbrauch?

Keine heile Welt

Für Georg Hillebrand, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum sind diese Frage relativ leicht zu beantworten: „Heile Welt ist nirgendwo. Auch wir haben hier immer wieder Verdachtsfälle. Körperliche Gewalt sowieso, aber auch sexualisierte Gewalt – und es geht durch alle Gesellschaftsschichten.“

Klinikum IZ

Kindesmissbrauch ist an den sichtbaren Folgen am Körper zu erkennen. „An den Schienbeinen haben Kinder immer blaue Flecken. Aber bei blauen Flecken an der Innenseite der Oberschenkel – da werden wir hellhörig“, erklärt der Mediziner.

Eindeutige Hinweise

Auch der Bruch bestimmter Knochen kann ein Hinweis auf Misshandlung sein. Hillebrand stellt klar: „Ist es plausibel, dass sich ein Kind beim Sturz vom Dreirad den Oberschenkel gebrochen hat? Nein!“ Risse und Blutungen an Schleimhäuten können für Mediziner Indizien sein. Außerdem gebe es Infektionen mit bestimmten Herpes-Viren, die nur genital übertragen werden. Für den Fachmann ein eindeutiger Hinweis. Laien erkennen das nicht unbedingt.

Wesensveränderung

Der Arzt tut sich schwer, Verhaltensauffälligkeiten einem Missbrauch zuzuordnen. „Häufige Angst, Traurigkeit – da könnte Missbrauch hinter stecken, aber auch ganz normale Lebenserfahrung, nichts weiter als Ärger mit Freunden. Auch wenn die Eltern Stress miteinander haben, kann das Kinder stark mitnehmen und zu einer Wesensveränderung führen“, führt Hillebrand aus. Alles andere als eindeutige Erkennenungsmerkmale.

Trotzdem sagt der Chefarzt: „Wenn man ein komisch Gefühl hat, dann sollte man das auch sagen. Die Sicherheit der Kinder geht vor.“ Laien kommen da alleine allerdings nicht weit, Kinderärzte können helfen, die Beobachtungen richtig einzuordnen.

Kein neues Thema

Auch wenn es wegen der momentanen Häufung von Fällen den Anschein erwecken könnte: Kindesmissbrauch ist kein neues Phänomen. „Das Thema gab es immer schon. Das ist seit 20 Jahren präsent“, sagt Hillebrand: „Erfahrene Kinderärzte haben schon immer erkannt, wenn etwas nicht stimmte. Aber sie hatten keine Strukturen, um dagegen vorzugehen.“ Die gibt es am Klinikum Itzehoe seit gut anderthalb Jahren mit der Kinderschutzgruppe. Fachleute aus verschiedenen Bereichen arbeiten dort berufsübergreifend zusammen und werden in Notfällen aktiv. Hillebrand betont, dass nicht heimlich hinter dem Rücken der Eltern agiert werde.

Starke Schmerzen, starker Druck

Einen Satz kann der Chefarzt nicht mehr hören: „Aber es war doch Liebe.“ Er stellt klar: „Nichts davon ist Liebe. Das ist eine bösartige Unterstellung des Täters. Es geht nicht um Zärtlichkeit, sondern um Machtausübung.“ Er spricht von „erheblichen Schmerzen“ und „starkem psychischem Druck“.

Erzwungener Abschiedskuss

Liebe und Sexualität seien keinen Fragen des Alters, solange es sich selbstbestimmt und auf Augenhöhe abspiele. Hillebrand: „Wenn sich zwei 14-Jährige im Kino treffen, ist das Okay.“ Doch wenn es um den Abschiedskuss für die Großmutter gehe, fange es bereits an kritisch zu werden. „Da geht es schon los, das sollte man mit Oma heute besprechen können“, findet der Arzt. Wenn das Kind Berührungen als unangenehm empfinde, sei dies zu respektieren:

Kinder sind keine Kuschelgegenstände. Hans-Georg Hillebrand, Chefarzt

Die körperlichen Folgen von Kindesmissbrauch lassen sich heilen, aber bei den seelischen Folgen ist sich Hillebrand nicht sicher. Der Prozess sei langwierig und schwierig und der Mediziner befürchtet, dass es vielen nicht gelingt, das Erlebte zu verarbeiten.