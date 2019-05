Vogelschiessen der Glückstädter Bürgerschule : Genau gezielt ist halb gewonnen

Rund zwei Stunden lang wurde auf dem Schulhof um jeden Punkt hart gekämpft.

von shz.de

17. Mai 2019, 13:12 Uhr

Glückstadt | Der leichte Nieselregen störte die vielen aufgeregten Kinder, die sich am Freitag auf dem Schulhof der Glückstädter Bürgerschule versammelten, überhaupt nicht. Für die ersten und zweiten Klassen stand das Vogelpicken bereits am Morgen auf dem Programm.

Mit roten Wangen standen vor allem die Erstklässler an ihren Plätzen und zielten genau. Lehrer und Eltern halfen nach Kräften. Rund zwei Stunden lang wurde auf dem Schulhof um jeden Punkt hart gekämpft, bis in jeder Klasse König und Königin ermittelt waren. Diese durften dann jeweils zuerst von den bunten Geschenketischen aussuchen.

Am Freitagnachmittag hatten die ersten Klassen dann in der festlich geschmückten Sporthalle der Schule noch ihre Tanzveranstaltung. Zu den bekannten Melodien tanzten sie die Vogelschießertänze. Die zweiten bis vierten Klassen tanzen erst am heutigen Sonnabend. Dann findet auch der große Umzug durch die Glückstädter Innenstadt statt.