Gemeinsames Angebot in Itzehoe : Gemeinschaftsschulen: Lernen im Haus der Jugend

Mit dem Angebot sollen Lern- und Freizeitangebote kombiniert werden.

von Delf Gravert

08. Juli 2020, 17:58 Uhr

Itzehoe | Die drei Gemeinschaftsschulen in der Kreisstadt haben sich für die Sommerferien ein gemeinsames Angebot überlegt. Es soll Schülern aller Altersstufen die Möglichkeit geben, wenigstens ein bisschen Stoff nachzuholen, der während der Phase des Heimunterrichts vielleicht zu kurz gekommen ist.

„Vielleicht geht aber nicht jeder Schüler in den Ferien gern in seine Schule“, sagt Dieter Krämer von der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld, der den Lernsommer der Itzehoer Gemeinschaftsschulen koordiniert. „Deshalb haben wir uns überlegt, unser freiwilliges Lernangebot ins Haus der Jugend (HdJ) zu verlegen.“ So gebe es auch die Möglichkeit, die Teilnahme mit Freizeitangeboten im HdJ zu verbinden. „Und die Atmosphäre ist vermutlich eine andere“, sagt Krämer.

Drei Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld bieten in der Zeit vom 20. bis zum 31. Juli jeweils zwischen 11 und 15 Uhr Nachhilfe und kreative Vertiefung in Englisch, Deutsch und Mathe an. In der Zeit vom 3. bis zum 7. August gibt es von 11 bis 13 im „Only-English-Club“ Hilfe in der Fremdsprache Nummer 1. Das Angebot ist kostenlos – eine Anmeldung aber erbeten.



> Anmeldung: 04821/603243 oder carsten.roeder@itzehoe.de