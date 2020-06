Erfolgreiche Bildung : Gemeinschaftsschule Wilster erneut als Zukunftsschule ausgezeichnet

Als einzige Schule im Kreis Steinburg erfüllt die Gemeinschaftsschule Wilster die Anforderungen für die Auszeichung.

26. Juni 2020, 14:39 Uhr

Wilster | Das kann sich sehen lassen. Zum vierten Mal darf sich die Gemeinschaftsschule Wilster über die Auszeichnung „Zukunftsschule“ freuen und hat dabei bereits das dritte Mal in Folge die Stufe „Wir setzen Impulse“ erreicht. Sie ist damit die einzige Schule im Kreis Steinburg, die die Anforderungen für die höchste Auszeichnung im Rahmen des Projektes umgesetzt hat.

Nachhaltiges handeln als Thema im Unterricht

Auf Initiative des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur SH und mit Unterstützung des iQ.SH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SH) ist es das Ziel des Projekts, in den Schulen das Thema nachhaltiges Handeln zu einer festen Größe im Unterricht zu machen und den jungen Menschen Kompetenzen für eine lebenswerte Zukunft zu vermitteln.

Unterstützung durch die BiBeKu

Die Lehrerinnen Natascha Böhnisch und Karin Harbeck haben gemeinsam mit Coach Malte Wicke von der BiBeKu (Gesellschaft für Bildung Beruf Kultur) für das Projekt den Themenschwerpunkt Berufsorientierung ausgearbeitet und umgesetzt. Böhnisch ist Klassenlehrkraft einer Flex-Klasse (Flexible Ausgangsstufe) und zeichnet verantwortlich für die Durchführung des jährlichen Unternehmerführerscheines, der Schülern die Möglichkeit für eine besondere Auszeichnung gibt.

Beratungen und Bewerbungshilfen

Harbeck hat bereits in 2009 ein Berufsorientierungskonzept für die Gemeinschaftsschule ausgearbeitet und gilt seitdem als berufsberatende Ansprechpartnerin für die Mädchen und Jungen. Zudem unterstützt die BiBeKu die Schule und begleitet und berät die Schüler für ihre Zeit nach dem Abschluss. Dazu gehören Beratungen und Bewerbungshilfen oder andere mögliche Übergangsgestaltungen nach der Schulzeit. „Wir bieten den Schülern eine sonderpädagogische Förderung ab Klassenstufe acht“, erklärte Malte Wicke.

ZITAT Und Wilster ist der erste Standort im Kreis Steinburg, der zwei Flex-Klassen an der Gemeinschaftsschule anbietet. Malte Wicke, Coach bei der BiBeKu

Zurzeit ist Wicke jeden Tag für die Wilsteraner Schüler vor Ort. Ab dem neuen Schuljahr wird er zudem auch an der WolfgangBorchert-Schule in Itzehoe tätig sein, so dass er nur noch an drei Wochentagen in Wilster sein kann. „Leider wurden die Mittel für das Handlungskonzept Praxis, Lebensplanung und Schule, welches vom Land und der EU gefördert wird, gekürzt“, bedauert Wicke.

ZITAT Eine Fortführung ist auf jeden Fall bis 2021 sichergestellt. Malte Wicke, Coach

Besonders stolz zeigen sich die drei Verantwortlichen, dass es der Schule auch in diesem Jahr gelungen ist, alle Mädchen und Jungen nach ihrem Schulabschluss unterzubringen. „Das ist immer das Ziel der Schule und alle Lehrkräfte stehen dahinter “, hob Wicke hervor. „Hier sind alle auf einer Linie. “