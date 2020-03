Verbraucherschule in Wilster : Gemeinschaftsschule erhält zum zweiten Mal Gold für Verbraucherunterricht

2013 wurde die Gemeinschaftsschule Wilster zur ersten Verbraucherschule Deutschlands - jetzt gab es dafür zum zweiten Mal Gold.

13. März 2020, 15:54 Uhr

Wilster/Berlin | Wie lebt man gesund? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Welche Versicherungsverträge benötige ich? Das sind nur einige der Themen, mit denen eine gute Verbraucherschule ihre Schüler auf das Leben vorbereitet. Und das setzt die Gemeinschaftsschule Wilster hervorragend um. Sie wurde vom Bundesverband der Verbraucherzentrale schon zum zweiten Mal in Folge mit der Auszeichnung Gold bedacht. Damit hat die Wilsteraner Schule wieder einmal die höchstmögliche Stufe erreicht und wurde dafür in einer offiziellen Feierstunde in Berlin geehrt.

Ministerin gratuliert Gemeinschaftsschule

Auch Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung in Schleswig-Holstein, gratulierte der Gemeinschaftsschule Wilster. Die Ministerin hatte vor etwa zwei Jahren die „Leuchtturmschule“ besucht und sich ein Bild von der Arbeit rund um die Verbraucherbildung gemacht. In einem persönlichen Anschreiben dankte Sütterlin-Waack der Schulleitung, den Lehrkräften sowie den Schülern für das großartige Engagement.

Verbraucherbildung fest im Lehrplan verankert

Das Fach Verbraucherbildung ist an der Gemeinschaftsschule fest im Lehrplan verankert und wird in allen Klassenstufen unterrichtet. Zudem hat die Schule mit den Projekten Zukunftsbotschafter und Unternehmensführerschein überzeugt. „Wir haben noch weitere Unterrichtsprojekte unserer Schule vorgestellt“, erklärte Dorothea Venzke, die gemeinsam mit Natascha Böhnisch für die Auszeichnung verantwortlich zeichnete. Beide sind Fachlehrerinnen für Verbraucherbildung.

ZITAT Mit dem Projekt ‚Landkarte des Lebens‘ hatten zum Beispiel die Schüler der zehnten Klassenstufe die Aufgabe, die möglichen Wege ihres Lebens zu benennen und die Voraussetzungen dafür aufzuzeigen. Dorothea Venzke, Fachlehrerinnen für Verbraucherbildung

Die Gemeinschaftsschule Wilster hat bereits 2009 ihr Fach Haushaltslehre durch Verbraucherbildung ersetzt und wurde 2013 zur ersten Verbraucherschule Deutschlands ernannt. Seitdem entwickelt die Schule ihr Konzept mit Unterstützung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein stetig weiter.

Themen auch nachhaltiger Konsum und Globalisierung

Im Lehrplan stehen Themen, die den künftigen Alltag der Schüler prägen. Nachhaltiger Konsum und Globalisierung spielen dabei genauso eine wichtige Rolle wie das Medienverhalten, Vertragsabschlüsse und die Berufsorientierung. „Wir machen unsere Schüler fit für die Zukunft“, hob Venzke hervor.