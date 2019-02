10 Jahre Hafenkooperation : Gemeinsam für die Häfen der Unterlbe

Die Kooperation Elbe Seaports besteht zehn Jahren – und freut sich über die bevorstehende Elbvertiefung.

von Ralf Pöschus

13. Februar 2019, 16:27 Uhr

Seit zehn Jahren besteht an der Unterelbe die Hafenkooperation Elbe-Seaports. Mitglieder sind neben Hamburg die Häfen in Glückstadt, Brunsbüttel, Stade und Cuxhaven. Das Netzwerk behandelt beispielsweise ein gemeinsames Marketing – das Flaggschiff Hamburg wirbt international auch für die vier kleineren Partner. Große Themen wie Flächenmanagement, ein Konzept für Shuttleverkehre zwischen den beteiligten Häfen und auch LNG (Flüssigerdgas) an der Unterelbe stehen ebenfalls auf der Agenda.

Nun wird endlich Realität, was wir uns alle an der Unterelbe schon lange gewünscht haben. Hamburgs Hafenchef Jens Meier zur Elbvertiefung

Bei ihrem jüngsten Treffen in Brunsbüttel sprachen die Hafenchefs Jens Meier (Hamburg Port Authority), Werner Repenning (Niedersachsen Ports) und Frank Schnabel (Brunsbüttel Ports und Glückstadt Port), Hans-Gerd Janssen (Häfen Cuxhaven und Stade) sowie Olaf Krüger (Süderelbe AG) auch über die jetzt startende Elbvertiefung. „Nun wird endlich Realität, was wir uns alle an der Unterelbe schon lange gewünscht haben“, sagt Jens Meier. Die Elbvertiefung sei einer der Gründungsgedanken der Kooperation gewesen.

Jeder Standort kann Kompetenzen einbringen

Schnabel ergänzt: „Insbesondere in Zeiten des globalen Wettbewerbs ist die Erreichbarkeit der Häfen in unserer Region von besonderer Bedeutung.“ Er betont: „Die Fahrrinnenanpassung ist ein Beispiel für die gelebte Zusammenarbeit entlang der Unterelbe.“ Jeder Standort und Partner könne dort seine Kompetenzen einbringen, um den regionalen Wirtschaftsraum zu stärken.

Große Feier am 21. August

Das zehnjährige Bestehen der Kooperation wollen die Hafenchefs am 21. August groß feiern. Dann sollen auch die Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie der Hamburger Wirtschaftssenator ins Glückstädter Rathaus eingeladen werden.