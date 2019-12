Wewelsfleth : Gemeinderat erhöht Grundsteuern von 350 auf 370 Prozent

Die Haushaltslage nach dem defizitären Jahresabschluss für 2018 ist angespannt.

12. Dezember 2019, 15:25 Uhr

Wewelsfleth | „Das war wohl das schlechteste Jahr, das wir je hatten“, meinte Carsten Saß. Der Vorsitzende des Wewelsflether Finanzausschusses legte in der Sitzung des Gemeinderates die aktuellen Zahlen für den Haushalt vor.

Danach hatte Wewelsfleth in 2018 ein Defizit von 320.000 Euro. Für dieses Abschneiden gäbe es zwei Gründe: Einerseits brachen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer drastisch ein, weil die Peters Werft erhebliche Investitionen vornahm, sodass weniger Gewerbesteuern gezahlt worden seien. Andererseits seien die beiden Jahre zuvor sehr gut für den Haushalt des Dorfes gewesen, sodass man für 2018 aus der Landesförderung für den Kommunalen Finanzausgleich fiel und zudem sogar noch in den Finanzausgleich eine Umlage von 27.000 Euro einzahlen musste. Dank Einsparungen und wieder aufgenommener Zahlung aus dem Kommunalen Finanzausgleich, wird Wewelsfleth jedoch 2019 mit einem leichten Plus von rund 3500 Euro aus dem Haushaltsjahr gehen.

Auf der Sitzung wurden zudem für 2020 ein Haushalt von 2,4 Millionen Euro einstimmig beschlossen. Darin enthalten sind unter anderem Ausgaben für die neue Kläranlage, 380.000 Euro für den geplanten Wanderweg sowie die Kosten für eine energieeffizientere Straßenbeleuchtung und der neue Markttreff, mit einem Finanzvolumen von über einer Million Euro.

Ebenfalls beschloss der Gemeinderat die Erhöhung der Grundsteuern für land- und forstwirtschaftliches Vermögen (Grundsteuer A) sowie jene für Immobilieneigentümer (Grundsteuer B) von 350 auf 370 Prozent. „Damit bleiben wir unterhalb der vom Amt Wilstermarsch empfohlenen Erhöhung von 380 Prozent“, erklärte Bürgermeister Delf Bolten. Diese neue Grundsteuer tritt 2020 in Kraft und wird dem Gemeindehaushalt rund 13.000 Euro Mehreinnahmen bringen. Die Abwassergebühren hingegen sollen für 2020 auf dem bisherigen Niveau von 3,23 Euro pro Kubikmeter bleiben. Sobald jedoch das neue Klärwerk zwischen Beidenfleth und Wewelsfleth in Betrieb genommen wird, müssen sich die Verbraucher auf eine Erhöhung der Abwassergebühren einstellen, betonte Bolten.

Gast bei der Gemeinderatssitzung war der Gründer des Norddeutschen Filmorchesters, Jens Illemann. Er berichtete vom Erfolg des NFO, welches seinen ersten, viel beachteten Auftritt im Theater Itzehoe hatte. Auch für 2020 wird es wieder einen Zusammenschluss von 120 bis 150 Musikern und Sängern aus ganz Deutschland geben. Nach dem diesjährigen großen Erfolg sind dann zwei Auftritte in Itzehoe geplant. Der Gemeinderat unterstützt das NFO mit einem Zuschuss von 400 Euro, zumal Gründer und Initiator Illemann bisher fast alle Kosten privat trägt. Der Vorverkauf für die Premiere am 10. Oktober 2020 hat übrigens bereits begonnen.

Auch eine Ehrung stand in der Gemeindesitzung an: Bürgermeister Delf Bolten zeichnete den Wewelsflether Tristan Tiedemann aus, der als Jahresbester mit einem Notendurchschnitt von 1,4 die IHK Prüfung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bestand (wir berichteten).