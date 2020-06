Große Nachfrage : Gemeinde Nortorf will neues Baugebiet ausweisen

Die Politiker haben den Weg frei gemacht für 25 neue Bauplätze in Nortorf. Bis zum ersten Spatenstich wird es aber noch dauern.

Avatar_shz von shz.de

30. Juni 2020, 16:17 Uhr

Nortorf | Viele junge Familien zieht es in die Gemeinde Nortorf. Doch die bebaubaren Grundstücke werden knapp, so dass die Gemeinde eine rund drei Hektar große Fläche gekauft hat und als Baugebiet ausweisen möchte. Rund 25 Bauplätze sollen nordwestlich des Neubaugebietes „An der Ziegelei“ entstehen. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung wurde dafür der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes einstimmig zugestimmt.

ZITAT Damit kann es jetzt aber noch nicht direkt losgehen. Manfred Boll, Nortorfs Bürgermeister

Denn diese Planänderungen werden noch weitere Ausschüsse durchlaufen müssen, bevor abschließend die Landesplanungsbehörde ihre Zustimmung erteilen kann. „Ich schätze, wir sprechen hier von rund eineinhalb Jahren, bis eine Bebauung beginnen könnte“, so Nortorfs Bürgermeister. Mit der Ausarbeitung der Planentwürfe soll das Büro für integrierte Stadtplanung aus Aukrug beauftragt werden.

Hamburger Unternehmer plant Photovoltaik-Freiflächenanlage

Ein weiteres Bauvorhaben beschäftigt die Gemeinde: Im nächsten Jahr wird mit dem Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage begonnen. Auf der rund fünf Hektar großen Fläche westlich der Spurbahn Schotten/Duckunder (Nestducht) wurde ein Hamburger Unternehmen mit dem Solarpark-Bau beauftragt. Auch dazu stimmten die Gemeindevertreter für die erforderliche Änderung des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans.

Neue Geräte für Spielplatz

Der Spielplatz am Feuerwehrhaus Schotten wurde saniert, und die Spielfläche „An der Ziegelei“ erhält jetzt die neuen Gerätschaften. Der Spielplatz am Wasserlauf wird dagegen zurückgebaut. „Dieser wurde von den Kindern so gut wie gar nicht genutzt“, erklärte Boll. Dort würden stattdessen bald Parkplätze entstehen.

Nordlink – ab Herbst könnte Strom fließen

Der Bürgermeister berichtete, dass das Umspannwerk fast fertiggestellt sei. Auch der Bau von Nordlink wird bald abgeschlossen sein. Ab Herbst könne der erste Strom aus erneuerbaren Energien nach Norwegen fließen. „Für beide Bauten soll es ein Einweihungsfest geben.“ Aufgrund der Corona-Lage gebe es aber noch keinen Termin.