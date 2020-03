Corona-Krise in Itzehoe : Gemalter Gruß an die Helfer

Unbekannte sagen Danke: Vor Kliniken, Polizei-, Feuerwehr- und Rettungswachen finden sich Kreideherzen mit dem Wort „Danke“.

24. März 2020, 16:18 Uhr

Itzehoe | Es braucht nur ein Stück Kreide, um denjenigen zu danken, die an vorderster Front mit der Corona-Krise befasst sind. Das haben Unbekannte – wie an anderen Orten im Kreis – auch vor dem Klinikum Itzehoe gezeigt. Das große Herz mit dem Schriftzug „Danke“ bedarf keiner weiteren Interpretation. Bundesweit gab es in den vergangenen Tagen ähnliche Aktionen vor Polizei-, Feuerwehr- und Rettungswachen sowie auch vor Verwaltungsgebäuden. Die Redaktion schließt sich gern an, Schwarz auf Weiß statt mit Kreide: Danke!