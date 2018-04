Wilster : Gelungener Zieleinlauf ins Stadion

Neue Sportanlage wird mit großer Feier eingeweiht. Überraschung: Das Land spendiert einen Zuschuss von 200 000 Euro für die Mehrkosten.

von Ilke Rosenburg

28. April 2018, 07:00 Uhr

Symbolisch war das blau-weiß-rote Band über den Weg gespannt. Norbert Scharbach, Ministerialdirigent im Landesinnenministerium, und Bürgermeister Walter Schulz griffen zur Schere, schnitten das Band durch und gaben damit den Weg frei ins neue Wilstermarsch-Stadion, das gestern Vormittag feierlich eingeweiht wurde. Zunächst einmal frei für die geladenen Gäste, die gemeinsam entlang der Laufbahn das Stadion umrundeten.

Das passt zur Metapher, die zuvor Bürgermeister Walter Schulz bei der Begrüßung in der Begegnungsstätte genannt hatte. „Wer nicht läuft, gelangt nie ans Ziel“ – zitierte er den deutschen Dichter und Philosophen Johannes Gottfried Herder. „Wenn man die Planung und Umsetzung der Baumaßnahme als Laufwettbewerb betrachtet, war es wohl ein Langstreckenlauf“, fügte Schulz hinzu. Denn: Vor zehn Jahren gab es bereits erste Gedanken, das Wilstermarsch-Stadion zu erneuern. Konkreter wurde es 2010 mit dem Antrag der Stadt auf Aufnahme ins Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“. Wilster wurde mit der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge“ aufgenommen. Umfangreiche Vorarbeiten folgten, teilweise gefühlt als Hindernislauf, so Schulz. Doch als 2017 die Baumaßnahme startete, sei dies zum erfolgreichen Endspurt und Zieleinlauf in eine Sportanlage auf dem modernsten Stand geworden. „Auf das hier Geschaffene dürfen wir stolz sein.“

Die Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro könne zu 80 Prozent aus Städtebaufördermitteln finanziert werden, die wiederum jeweils zu einem Drittel von Bund, Land und Stadt kommen. Das Land habe außerdem eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 110 000 Euro geleistet.



Zusätzliches Darlehen





Das allerdings war noch nicht alles: Norbert Scharbach, der die Grüße von Innenminister Hans-Joachim Grote übermittelte, hatte noch ein Überraschungs-Kuvert im Gepäck: Das Land bezuschusst die Mehrkosten mit weiteren 200 000 Euro. Und für einen Teil der Eigenmittel der Stadt hat das Innenministerium zusätzlich ein Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds bereitgestellt. Scharbach hob hervor, dass mit dem Stadion ein großer Schritt zur Realisierung des geplanten Sport- und Freizeitparks gelungen sei. Und er unterstrich die Bedeutung des Projekts für die Daseinsvorsorge.

Dass es eine gelungene Maßnahme sei, betonten auch Kreispräsident Peter Labendowicz und Amtsvorsteher Helmut Sievers. Ein wichtiger Schritt für die gesamte Bevölkerung. Denn das Stadion werde für Vereins-, Schul- und Breitensport genutzt. „Sport bedeutet Lebensqualität, fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Integration“, so Labendowicz.

Ein Spiegelbild dessen zeigt das Einweihungsprogramm. Gestern waren es zunächst die Wilsteraner Schüler: Rund 500 Jungen und Mädchen enterten das Gelände, wetteiferten bei diversen Spielen, testeten das Basketballfeld – angeleitet von den Eagles Itzehoe – oder spielten Beach-Volleyball. Heute und morgen gestalten SVA und MTV das Programm. Die Vorsitzenden beider Vereine, Hendrick Geertz und Hilke Schröder, zeigten sich von der Anlage begeistert. „Ein tolles neues Stadion“, so Schröder. Ein Meilenstein auch für die Schulen. Stellvertretend sagten Schüler um Sportlehrer Günter Lake „Danke!“.