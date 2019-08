Kulturhaus Wilster : Gelungener Saisonauftakt im Rumba-Rhythmus

Das Kulturhaus in Wilster ist in die neue Saison gestartet – und hat mit lateinamerikanischen Rhythmen das Publikum berührt.

von Ilke Rosenburg

20. August 2019, 16:23 Uhr

Wilster | Das Kulturhaus Wilster ist in die neue Saison gestartet – und bot gleich zum Auftakt mit dem Sommerfest ein Konzert, dessen hochkarätige Interpreten lateinamerikanische Rhythmen in die Marschenstadt brachten. Sowohl Jazzsängerin Clarissa Hechavarria und ihr Ehemann, der Gitarrist Alfredo Hechavarria, als auch Percussionist José Cortijo spielten sich in die Herzen ihrer Zuhörer. Klassische ebenso wie populäre Stücke machten gute Laune und gingen in die Beine. Mittanzen zu Rumba und Chachacha sowie die Aufforderung zu bekannteren Melodien auch mitzusingen, sorgten schnell für eine lockere Atmosphäre.

Die Künstlerin Clarissa Hechavarria verbindet eine langjährige Freundschaft mit Kulturhaus-Geschäftsführer Anton Brade aus früherer Berliner Zeit – damals sang sie zeitweise auch in seiner Band. Auf ihrem Weg zu einem weiteren Konzertauftritt einen Tag später machte das Trio gern in Wilster Halt – und zeigte sich begeistert von der besonderen Stimmung im Kulturhaus am Markt.

Gesanglich und instrumental wussten die Musiker zu überzeugen, ihr Repertoire bot eine begeisternde Vielfalt. Gitarrist Alfredo Hechavarria bewies die ganze Bandbreite seines Könnens und faszinierte das Publikum mit seinen Solodarbietungen. Der Kubaner hat in seiner Heimat klassische Gitarre studiert und beeindruckte virtuos mit Eigenkompositionen und Klassik-Stücken. Gesanglich ebenso zu faszinieren gelang auch Jazzsängerin Clarissa Hechavarria. Mit außergewöhnlicher Interpretationsgabe verlieh ihre Stimme dem Konzert die besondere Note. Und die rundete José Cortijo an den Percussions stark ab. Nicht zuletzt das Solo an der Triangel ließ die Zuhörer staunend den atemberaubenden Rhythmus spüren.

Das Wilsteraner Publikum erlebte ein Konzert, das eigentlich viel zu schnell verging – und mit Standing Ovations die Musiker zu einer Zugabe „zwang“.