Landkultur in der Krempermarsch: : Gelungener Auftakt in Bahrenfleth

Die erste Veranstaltung im Rahmen des Projekts Landkultur lockte rund 200 Besucher nach Bahrenfleth.

Avatar_shz von shz.de

24. Oktober 2019, 16:57 Uhr

Bahrenfleth | Das Projekt Landkultur des Amtes Krempermarsch ging mit seiner ersten kulturellen Veranstaltung in der Treckerscheune in Neuenkirchen an den Start. Hauptakteure des Abends waren Jürgen Kulp und Philip Hogrebe, die als „Flatland Bros“ mit einem Live-Entertainment der besonderen Art auftraten: einem Mix eigenwilliger Interpretationen mehr oder weniger bekannter Blues Songs und authentischen Geschichten aus der Welt des Blues. Rund 200 Kulturinteressierte besuchten die Veranstaltung.

Im Rahmen des Projektes Landkultur werden bis zum Juni 2020 in der Krempermarsch weitere Konzerte, Workshops, Theateraufführungen und Lesungen folgen. Alle aktuell geplanten Veranstaltungen werden zur besseren Übersicht in einer Broschüre vorgestellt, die zeitnah in den Gemeinden verteilt werden soll. Ziel des interkommunalen Kulturprojektes ist es, Kunst- und Kulturinteressierte zusammenzubringen und die kulturellen Möglichkeiten durch professionelle Unterstützung zu erweitern. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ansprechpartnerin ist Maria Meiners-Gefken von der Bürgerinformation Krempermarsch (BIK).





> Kontakt per E-Mail m.meiners-gefken@amt-krempermarsch.landsh.de oder telefonisch unter 04824/4069248.

Infos auf der Homepage des Amtes: www.krempermarsch.de