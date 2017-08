Gelungene Saisoneröffnung der Fußball-Oberliga am Freitag beim TSV Lägerdorf

„Für mich war das die neunte Saisoneröffnung und Lägerdorf gehört in seiner Gesamtausrichtung mit in die erste Reihe“, gratulierte SHFV-Präsident Hans-Ludwig Meyer dem Vorsitzenden des KFV Westküste Werner Papist, der zugleich auch Chef des TSV Lägerdorf ist. Papist gab das Lob weiter an sein Organisationsduo Reiner Kuhr und Reinhold Hastigsputh. „Sie haben einen super Job gemacht.“ Die Lägerdorfer hatten dabei nicht nur Glück im Spiel gegen den VfR Neumünster (1:1) sondern beim Rahmenprogramm auch mit dem Wetter. Während in der ersten Halbzeit ein heftiger Regenschauer herunter prasselte, blieb es vor dem Spiel, als der Shantychor das Schleswig-Holstein-Lied und einige andere Seemannslieder schmetterte, und bei den Darbietungen der Kremper Cheerleader „Panthers“ trocken. In der Halbzeitpause schien bei der Ehrung des Toptorjägers der vergangenen Saison, Marco Pajonk (NTSV Strand 08), und der Auslosung des Lotto-Pokals schon wieder die Sonne.

Trotz Regenschauer und Wacken-Open-Air waren mehr als 900 Zuschauer gekommen. Vor dem symbolischen Anstoß von Spielausschussvorsitzendem Klaus Schneider, dem Geschäftsführer der Flensburger Brauerei Andreas Tembrockhaus, Hans-Ludwig Meyer und Werner Papist erhielten die Vertreter der anwesenden Oberliga-Vereine Präsente der Flensburger Brauerei, die der Oberliga ihren Namen gegeben hat. SHFV-Boss Meyer begründete die Wahl des Sponsors so: „Bier gehört zum Fußball wie der Ball.“ Womit er zumindest bei der Eröffnungsveranstaltung nicht ganz Unrecht hatte. Für mehr als 900 durstige Kehlen waren unter anderem über 400 Liter Bier am Freitagabend aus den Zapfhähnen gelaufen.

Während es im Spiel keine Gewinner gab, durften sich beim Torwandschießen gleich fünf Sieger mit der gleichen Trefferzahl (zwei unten, eins oben) über Erima-Polo-Shirts freuen. Bei der Torschussmessanlage hatte Fynn Mentzel vom TSV Oldendorf mit knapp über 100km/h die Nase vorn. Freuen durfte sich auch Jan-Niklas Zemke, der sich als besonders regelfest erwies und bei einem Test im Schiri-Info-Zelt zwei Karten für ein Heimspiel von Holstein Kiel gewann.

Eine besondere Ehrung hatten sich die Lägerdorfer zusätzlich für die Halbzeitpause ausgedacht: der langjährige Trainer Stefan Kuhr, der die jetzige Mannschaft aufgebaut hat, bekam die goldene Ehrennadel des Vereins angesteckt.

von Reiner Stöter

erstellt am 06.Aug.2017 | 18:18 Uhr