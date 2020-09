Spende : Geldsegen für DRK-Angebote

Jeweils 2500 Euro erhalten die Itzehoer Tafel und der DRK-Shop als Spende von der Sparkasse Westholstein.

Avatar_shz von shz.de

22. September 2020, 15:41 Uhr

Itzehoe | Große Freude bei Magdalene Möller, Leiterin des DRK-Shops in der Poststraße, Kristin Müller-Weidtmann als ehrenamtlicher Leiterin der Sozialarbeit und Nicole Kautz als Ehrenamtskoordinatorin im DRK-Kreisverband: Sie nahmen eine Spende in Höhe von 5000 Euro entgegen. Den Geldsegen überreichte Manuel Jordan, Filialdirektor der Sparkasse Westholstein.

„Der Betrag soll jeweils zur Hälfte der Itzehoer Tafel sowie dem DRK-Shop zugute kommen“, sagte Jordan. Da Feiern und Aktivitäten des Instituts im Jubiläumsjahr der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, solle das Geld in sinnvolle Zwecke in der Region fließen. Auch beim DRK seien während der mehr als zweimonatigen Schließung finanzielle Lücken entstanden, so Möller. Die Tafel wolle die Geldspritze in laufende Projekte investieren.