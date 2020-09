Einbruch in Itzehoe : Geldkassette, Getränke und Bälle aus Vereinsheim gestohlen

Unbekannte sind in Itzehoe in ein Vereinsheim eingestiegen. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an.

von Sönke Rother

15. September 2020, 08:46 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Edendorf eingedrungen. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 18 Uhr, brachen die Täter ein Fenster zu dem Gebäude in der Alte Landstraße auf. Zudem drangen sie in einern Schuppen ein. Gestohlen wurde eine Geldkassette, Getränke, Fußbälle und einen Samsung-Fernseher. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.



> Hinweise nimmt die Polizei unter 04821/6020 entgegen.