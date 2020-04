Diebstahl am Itzehoer Friedhof : Geldkarte und Handys aus Auto gestohlen

Zehn Minuten reichten dem Täter, um aus einen elektronisch verschlossenen VW Beute zu machen.

von Ilke Rosenburg

23. April 2020, 10:37 Uhr

Itzehoe | Während eines Besuchs auf dem Itzehoer Waldfriedhof hat ein Unbekannter am Mittwoch aus dem Fahrzeug zweier Itzehoer Smartphones und eine Handtasche entwendet. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Einbruchspuren waren an dem elektronisch zu verriegelnden Wagen nicht zu sehen.“ Der VW stand zwischen 13 und 13.10 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz am Sandberg. In Hohenlockstedt hob der Dieb mit einer Geldkarte, die sich in der gestohlenen Tasche befand, 1000 Euro an einem Geldautomaten ab.

> Hinweise an: 04821/6020.