Taschendiebe in Itzehoe : Geldbörse weg, Konto geplündert

Vermutlich habe die Diebe ihr Opfer schon am Geldautomaten ausgespäht.

von Andreas Olbertz

15. Oktober 2020, 12:01 Uhr

Itzehoe | Zu Monatsbeginn zeigte eine 66-Jährige den Diebstahl ihres Portemonnaies mit 55 Euro Bargeld und einer Bankkarte bei der Polizei Itzehoe an. Die zu der Karte gehörende Pin verwahrte die Frau nicht in ihrer Geldbörse. Tatort war der Kik-Markt in der Itzehoer Feldschmiede.

Rund eine Woche später erschien die Frau erneut auf der Wache, nachdem sie nun festgestellt hatte, dass 900 Euro von ihrem Konto abgehoben worden sind – kurz nachdem sie selbst den Geldautomaten bedient hatte. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Möglicherweise beobachtete der Dieb sie bereits hier und stahl kurz darauf das Portemonnaie.“



Zeugenhinweise an die Polizei unter 04821 / 6020.





Unser Blaulichtmonitor