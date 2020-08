Diebstahl in Itzehoer Innenstadt : Geldbörse aus dem Rollator gestohlen

81-Jährige wird in der Kirchenstraße Opfer eines Taschendiebs.

Avatar_shz von nr

07. August 2020, 09:45 Uhr

Itzehoe | Es war nur ein kurzer Moment – doch er reichte dem Dieb. Einer Seniorin ist am Donnerstag das Portemonnaie gestohlen worden. Um 10.30 Uhr hielt sich die 81-Jährige im Kik-Markt in der Kirchenstraße auf. Im Korb ihres Rollators lag die Geldbörse. „Als die Geschädigte den Gehwagen für wenige Sekunden unbeaufsichtigt ließ, griff ein Unbekannter in den Korb und entwendete das Portemonnaie, in dem sich unter anderem mehr als 265 Euro befanden“, schildert Polizeisprecherin Merle Neufeld.



>Hinweise: 04821/6020.

