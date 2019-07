Geldauflage wegen selbstgebastelter Fahne

von shz.de

18. Juli 2019, 11:17 Uhr

Itzehoe | Im Regelfall geht es vor Gericht um das Zeigen des Hitler-Grußes, der öffentlichen zur Schaustellung der Hakenkreuzfahne und dem Grölen von ,,Sieg Heil“, wenn von Paragraph 86a des Strafgesetzbuches die Rede ist. Seit Herbst 2014 gilt aber auch die Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) als Kennzeichen verfassungswidriger Organisatoren

Ein 34-jähriger Itzehoer bastelte sich aus Papier so eine IS-Fahne und hängte sie im März 2017 öffentlich sichtbar an sein Wohnzimmerfenster. Der bis dato unbescholtene Zuwanderer blieb seinem jetzt vor dem Amtsgericht Itzehoe geführten Strafverfahren fern. Der 34-Jährige steht unter Betreuung, weshalb sich im Vorfeld des vor Strafrichterin Josephine Scharnberg geführten Prozesses der Betreuer bei Gericht meldete. Er teilte mit sein Mündel fühle sich nicht gut und fragte, ob man das Verfahren nicht auch mittels Strafbefehl abschließen könne.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage in Höhe von 300 Euro. So gilt der Mann auch künftig als nicht vorbestraft. Die Richterin nahm diesen Antrag unmittelbar genau so auf und stellte das Verfahren ein.