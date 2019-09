Fischaktie aus Sarlhusen : Geldanlage: Saibling und Forelle

Bei der Fischerei Reese in Sarlhusen können Aktionäre ihr Geld in Fischanlegen, als Fischaktie. Es ist das erste Crowdfarming-Projekt im Gastronomie-Segment.

von Sönke Rother

11. September 2019

Sarlhusen | Fischer haben es schwer. Allein von der Fischerei können die Betriebe nicht überleben. „Die Seenfischerei lohnt sich nicht mehr“, sagt Gunnar Reese, „die ist eigentlich tot.“ Vor einigen Jahren habe es noch mehr als 70 Betriebe in Schleswig-Holstein gegeben, heute seien es noch fünf. Hauptgrund sei vor allem der Kormoran.

Da sind innovative Ideen gefragt. So wie die Fischaktie, die die Fischerei Reese in Kooperation mit dem Unternehmen Transgourmet ausgibt. Und das funktioniert so: Die Aktionäre aus dem Bereich der Gastronomie verpflichten sich mit dem Kauf der Aktie, eine festgelegte Menge Fisch abzunehmen. In drei Teichen des Betriebs in Sarlhusen wird genau die Menge an Gold- und Bachforelle sowie Saiblingen großgezogen, die zuvor bestellt wurde, und dann zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert.

„Tradition macht sich nicht bezahlt“, sagt Fischwirtschaftsmeister Reese, der den Betrieb in vierter Generation führt. Aus diesem Grund hätten er und seine Frau das Unternehmen auf drei Säulen gestellt. Neben der Fischerei, die auf dem Plöner See und Selenter See stattfindet, sei auch die Zucht – für die Gastronomie ebenso wie die von Besatzfisch für Angelvereine – von Bedeutung. Das dritte Standbein sei der Freizeitaspekt. In Sarlhusen kann direkt am Teich geangelt werden. „Das nimmt immer mehr zu. Es kommen einzelne Angler, aber auch ganze Familien oder der Geschäftsmann, der nach der Arbeit noch ein bisschen Ruhe und Ablenkung in der Natur sucht“, beschreibt Gunnar Reese. „Und wenn sie einen Fisch fangen, dann wissen sie auch woher ihr Fang stammt.“

Das ist auch ein Aspekt, der in der Gastronomie immer wichtiger wird. „Ich habe die Fischerei Reese schon mal auf einer Veranstaltung gesehen und fand die Idee interessant. Wenn man sich das hier vor Ort ansieht, kann man den Gästen später viel erzählen“, sagt Georg Janowski, der in Essen das Restaurant Gpunkt betreibt und Catering anbietet. Es werde in der modernen Küche immer mehr nachgefragt, erklärt der Gastronom. „Die Kunden wollen wissen, um welches Produkt es sich handelt, aber auch, wo es herkommt und wie es hergestellt wird.“

Nachhaltigkeit und Transparenz sind zwei Schlagworte, die für die Fischaktie stehen. Die Aktionäre sollen jederzeit über ihre Wertanlage informiert sein. Darum hat Gunnar Reese für das Projekt Fischaktie auch noch einmal besonders investieren müssen. Neben Netzen, die über die drei Teiche mit der Wertanlage Fisch gespannt wurden, gibt es auch technische Infrastruktur. „Wir haben hier eine neue Telefonanlage installieren lassen.“ So können die Kunden aus ganz Deutschland per Webcam jederzeit einen Blick auf die Teiche werfen. Dazu kommen regelmäßige Berichte und Videos.

Davon konnten sich Aktionäre und potenzielle Anleger jüngst selbst ein Bild machen. Gunnar Reese und Arsalan Ghadiri Pour, bei Transgourmet zuständig für die Fischaktie, hatten zum Ortstermin geladen und führten über die weitläufigen Anlagen an mehreren Standorten. Auch der Fischadler ließ sich dabei sehen und schnappte sich eine Forelle. „Das gönnen wir ihm, das ist nicht unser Feind“, sagte Reese. „Der Kormoran ist das Problem für uns Fischer.“

Bei der Fischaktie handelt es sich, nach Angaben von Transgourmet, um das erste Crowdfarming-Projekt für die Gastronomie und das erste im Segment Fisch. Die drei Teichanlagen in Sarlhusen werden im März mit der Menge an Gold- und Bachforellen sowie Saiblingen besetzt, die zuvor von Auktionären bestellt wurde. Der Abnahmezeitraum erstreckt sich dann von Oktober bis März.

Für den aktuellen Zeitraum wurden mehr als 180 Fischaktien an Kunden in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung (Großküchen, Kantinen und ähnliches) in ganz Deutschland verkauft. Eine Aktie hat den Gegenwert von rund 30 Kilogramm frischen Fisches. Die Aktionäre können die Fische bzw. Teiche über Webcams beobachten.