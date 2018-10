Premiere im Theater Itzehoe : Geisterstunde auf der Bühne

Die Itzehoer Speeldeel feiert mit dem Stück „Gode Geister“ Premiere im Theater Itzehoe – natürlich op Platt.

von Delf Gravert

01. Oktober 2018, 17:56 Uhr

„De Lüüd in Witt sünd nich lebennig“– mit diesen Worten eröffnete Regina Mehlmann die neue Spielzeit der Speeldeel. „Gode Geister“, eine Komödie von Pam Valentine, Plattdeutsch von Hartmut Cyriacks und Peter Nissen, wurde von Mehlmann inszeniert und bescherte dem Publikum zwei Geisterstunden im gutbesetzten Theater Itzehoe.

Der erfolgreiche Schriftsteller Jakob Kehlmann (Uwe Matthießen) steht nach seinem tragischen Tod vor Petrus und outet sich als Atheist. Fortan ist ihm und seiner Frau Susi (Simone Landgraf) die Himmelstür verwehrt, sie müssen als Geister in ihrem Haus leben, verspüren weder Hunger noch Schlafmangel und können sich nicht berühren. Somit ist es ihr einziger Zeitvertreib, Makler Weber (Bernd Kunert) das Leben schwer zu machen, denn Weber versucht händeringend, das Haus zu vermieten.

Der erfolglose Autor Simon (Jan-Philip Ahmling) und seine schwangere Frau Felicitas (Maike Mohr) sind begeistert von dem Haus, in dem unerklärliche Dinge geschehen. Das Paar hat die Sympathie der Geister auf ihrer Seite, die ihnen helfen wollen. Aber wie? Die Hilfe kommt in Form von Susis Schutzengels (Brigitte Ohm). Dieser verpasst den Geistern die Fähigkeit der Gedankenübertragung. Geist Susi – ihr Mann ist als Atheist dafür nicht geeignet – legt seine Hand auf Simons Kopf und flößt ihm, für das Publikum hörbare, Anweisungen ein. Die Ideen für einen erfolgreichen Roman erhält sie von Ghostwriter Jakob. Susi gerät mit ihren Fähigkeiten auch schon mal an den falschen Kopf, sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Die Ideen setzt Simon mit „Adlersuchsystem“ an seiner Schreibmaschine um.

Felicitas Mutter Martha (Doris Dammann) spielt überzeugend die finstere Schwiegermutter. Doch wer Geister auf seiner Seite hat, braucht sich nicht vor seiner Schwiegermutter zu fürchten, auch wenn Martha dem jungen Paar das Leben schwer macht.

Das große Finale naht, als die Hausgeburt von Felicitas Kind bevorsteht. Vor Sorge um das Ungeborene kommen die Geister sich wieder näher, entdecken ihre Liebe neu. Als es tatsächlich zu Komplikationen bei der Geburt kommt, sieht Jakob als einzige Lösung das Gebet und es funktioniert. Er wird erhört, der Schutzengel erscheint und will die Kehlmanns mit in den Himmel nehmen. Und der Engel sagt voraus, dass Simons Buch ein Bestseller wird und dem Baby ein schönes Leben bevorsteht.

Engel Brigitte Ohm sorgt allein schon mit ihrer Verkleidung und den Entspannungsübungen für Lacher. Ihre Anweisungen von „oben“ erhält sie per Handy mit göttlichem Klingelton. Szenenapplaus und nicht enden wollender Beifall belohnte die Spieler für ihre hervorragenden schauspielerischen Leistungen.