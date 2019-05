Gefängnis oder Psychiatrie?

von shz.de

31. Mai 2019, 14:34 Uhr

Itzehoe | Wegen mehrfacher versuchter Körperverletzung sowie Bedrohung und sexueller Belästigung muss sich derzeit ein 28-jähriger Kurde vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Richter Johann Lohmann, zwei Beisitzerinnen und drei Schöffen sollen über den Fall entscheiden. Es gibt bereits eine Art Vorentscheidung, handelt es sich doch bei dem Prozess um ein reines Sicherungsverfahren. Man prüft nun ob die bereits angenommene Schuldunfähigkeit des Angeklagten tatsächlich vorlag und ob von ihm auch künftig eine Gefahr ausgeht.

Der des Deutschen nicht mächtige Mann ist von kleiner, gedrungener Gestalt und wurde von zwei muskulösen Mitarbeitern der forensischen Landespsychiatrie in Neustadt in Hand- und Fußfesseln dem Gericht vorgeführt. Er ist seit seiner Festnahme bereits vorläufig in der Neustädter Forensik untergebracht.

Vom 2. Mai bis 2. November 2018 fiel der Angeklagte mit acht Straftaten polizeilich auf. Alle Tatorte liegen in Itzehoe – der Angeklagte bestreitet die vorgeworfenen Taten.

Im September soll der Mann am Busbahnhof einen Jungen zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Als der sich weigerte, habe er ein Messer gezogen. Der Junge konnte fliehen. Bereits am 20. August soll der Angeklagte in der Viktoriastraße eine Frau zum Mitkommen aufgefordert und ans Gesäß gegriffen haben. Diese Tat räumte er ein, erklärte dazu: „Assad hatte es mir beigebracht. Er sagte: Geh zu den Frauen und fass sie an.“ Den Rat habe er befolgt. Der Prozess wird am 21. Juni fortgesetzt.