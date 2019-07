Jutta Ohl will an die Blomes und Einsiedels erinnern : Gedenkplatte für Adelsfamilien auf dem Heiligenstedtener Friedhof

Friedhof Heiligenstedten: Jutta Ohl will mit Hilfe des Heimatverbands an die Blomes und Einsiedels erinnern.

von Joachim Möller

25. Juli 2019, 14:31 Uhr

Heiligenstedten | Ruhe und Entspannung findet Jutta Ohl bei Spaziergängen, die sie oft auch über den Friedhof in Heiligenstedten führen. Doch im vergangenen Jahr Friedhof schockierte sie der Gang über das idyllisch gelegene Gräberfeld. „Ich war entsetzt und fassungslos“, erinnert sie sich. Was war passiert? Die tonnenschweren Grabsteine der adeligen Familien Blome und Einsiedel, die jahrhundertelang das Leben in Heiligenstedten und Umgebung mitgeprägt hatten, waren verschwunden. „Der Platz war leer.“ Als Ersatz plant Jutta Ohl mit Unterstützung des Heimatverbandes jetzt die Verlegung einer großen Gedenkplatte.

Intensiv recherchiert

Doch zuvor standen umfangreiche Recherchen an. Zu gute kam ihr, das sie sich seit ihrem Umzug 1972 nach Heiligenstedten intensiv mit der Geschichte des Ortes beschäftigt hatte. Sie recherchierte, sammelte Unterlagen und erfuhr viel über das weitverzweigte, mit allen Adelshäusern Schleswig-Holsteins verwandte Geschlecht der Grafen Blome und über den Niedergang des Adelsgeschlechts in Heiligenstedten.

Als sie 1984 ein Dorf weiter nach Bekmünde zog, war inzwischen so viel Material zusammengekommen, dass sie 1985 im „Steinburger Jahrbuch“ ihren Beitrag „Herrenhaus Julianka (Heiligenstedten) und Adeliges Gut Bekmünde“ veröffentlichen konnte.

Ihr Interesse hatte auch der Grabplatz der Grafen und Barone Blome und der Grafen Einsiedel geweckt. Seit Jahrzehnten standen die monumentalen Grabsteine auf dem Friedhof sowie zusätzliche einige kleinere ovale, aber ebenso schwere Grabplatten.

Zitat: Ein Platz, der einem klar macht, wie sehr das Geschlecht derer von Blome mit der Geschichte im Kreis Steinburg über Jahrhunderte verbunden war. Jutta Ohl

Die Grabplatten waren ganz offiziell abgefahren worden – nach Ablauf der Pachtzeit im Auftrag der Familie der Grafen Einsiedel. Zwei der großen Steine wurden auf dem Friedhof München-Haidhausen aufgestellt. „Nach dem Tod von Gräfin Einsiedel wollte die Familie die Gräber verständlicherweise aus Heiligenstedten und München zusammenführen“, so Jutta Ohl.

Um für einen Ersatz zu sorgen, holte Jutta Ohl den Verein „Donna Doria“, deren Vorsitzende sie ist, und den Heimatverband für den Kreis Steinburg mit ins Boot. „Die Blomes und Einsiedels hatten eine große historische Bedeutung für die Marschgegend“, erklärt Vorstandsmitglied Karl-Heinz Zander das Interesse des Vereins.

Info: Die Blomes, ein in Schleswig-Holstein ein weitverzeigtes Adelsgeschlecht, waren von 1691 bis 1926 in Heiligenstedten ansässig und waren auch Erbauer des örtlichen Schlosses. Die Blomes haben in der ersten Zeit Besitz und Einfluss in der Region deutlich ausweiten können. Ihnen gehörte unter anderem das Herrenhaus Julianka sowie die Güter Bahrenfleth, Bekmünde, Bekhof, Campen und Blomesche Wildnis. Der Niedergang begann 1849 mit dem Tod von Adolf Blome. 1926 verkauften die Nachfahren das Schloss an das Land Schleswig-Holstein, das Herrenhaus Julianka übernahmen 1934 die Grafen Einsiedel. Diese Familie war durch Heirat seit 1845 mit den Blomes verwandt.

Geplant als Ersatz ist eine große Grabplatte mit einer Inschrift, die an die dort begrabenen Adolf Baron Blome (1863 - 1937), Edith Baronin Blome, geborene Wieding (1890 bis 1938), sowie Herbert Graf von Einsiedel (1885 - 1945) und Irene Gräfin von Einsiedel, geborene von Bismarck (1890 – 1938), erinnern soll. Hinzu kommen zwei Rundsteine, die auf dem ehemaligen Grab standen, die die Familie Einsiedel jedoch nicht haben wollte.

Sowohl Kirchengemeinde Heiligenstedten als auch die Friedhofsverwaltung hätten das Vorhaben gebilligt, sagt Jutta Ohl. Die Patenschaft hat die Gemeinde Heiligenstedten übernommen, „Mit allen Beteiligten wird ein Plan erarbeitet, wie der Platz aussehen soll, welche Materialien verwendet werden können und wie die Kirchengemeinde die neue Stätte anlegen möchte.“

Hoffen auf Förderstiftung

Fehlt nur noch das Geld. 11.000 Euro wurden veranschlagt, einschließlich der Pacht für ein Zweieinhalb-Grab. Da weder Donna Doria noch der Heimatverein die Summe aufbringen können, stellte Jutta Ohl einen Antrag in dieser Höhe an die Förderstiftung des Kreis Steinburg und hofft auf einen positiven Bescheid. „Eine Einweihung für 2020 ist in Planung.“