Volkstrauertag : Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt auch in Wilster

In Wilster wurde zum Gedanken an die Kriegsopfer am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt.

17. November 2019, 14:59 Uhr

Wilster | Den gestrigen Volkstrauertag nahm der Vorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Wilster, Peter Labendowicz, zum Anlass, nicht nur an die mehr als 60 Millionen Toten des 2. Weltkrieges zu erinnern, sondern auch an alle Opfer von Krieg und Gewalt und an die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage. Zusammen mit Bürgermeister Walter Schulz legte er einen Kranz am Ehrenmal nieder.

Worte des Gedenkens von Pastor Theodor Möller

Worte des Gedenkens sprach auch Pastor Theodor Möller, der zurzeit als Vertretungspastor in der Kirchengemeinde Wilster tätig ist. Ähnliche Veranstaltungen fanden gestern in zahlreichen weiteren Orten und Städten des Kreises statt.