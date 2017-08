Sabine Sinjen aus Itzehoe : Gedenken an eine Charakterdarstellerin

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

Sie spielte an der Seite von Gert Fröbe, Romy Schneider und Hans Albers, mit Lino Ventura und Gustaf Gründgens. Im Laufe ihrer Karriere entwickelte sich Sabine Sinjen vom Nachwuchsstar der späten 1950er Jahre über seichtere Rollen bis zur gefeierten Charakterdarstellerin. Für ihre Hauptrolle in „Ein Duft von Blumen“ wurde sie 1967 mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Dass Sinjen 1942 in Itzehoe geboren wurde und an der Talstraße ihre Kindheit verbracht hat, ist allerdings erst vor wenigen Jahren wieder etwas weiter in das Licht der Öffentlichkeit gerückt worden. Hauptsächlich verantwortlich dafür war der Mädchen- und Frauenverein Donna Doria, auf dessen Initiative hin 2014 auch eine Stele für die Schauspielerin am Haupteingang des Theaters Itzehoe errichtet wurde.

In wenigen Tagen, am 18. August, hätte die 1995 verstorbene Sabine Sinjen ihren 75. Geburtstag gefeiert – und aus diesem Grund lädt der Verein zu einem Gedenktag ein, der um 15 Uhr am Theater beginnt und später in die Stadtbibliothek führt, wo im Laufe der Jahre ein Archiv für die Schauspielerin aufgebaut und eine Fotowand installiert wurde.

„Wir haben unsere Initiative vor vier Jahren gestartet“, erinnert sich Jutta Ohl, Vorsitzende von Donna Doria. „Damals haben wir nach gebürtigen Itzehoern gesucht, die hier bislang noch nicht geehrt wurden. Und so sind wir auf Sabine Sinjen gestoßen.“ Sie stiegen tiefer in die Recherche ein und machten gleichzeitig über einen Artikel in dieser Zeitung darauf aufmerksam, dass sie auf der Suche nach Informationen sind. Was dann folgte, habe sie allerdings sehr überrascht, sagt Ohl: Es gingen unzählige alte Fotos, Erinnerungen und Autogrammkarten ein. Außerdem meldete sich Julia Thomsen, Sabine Sinjens Schwester aus dem oberbayerischen Tutzing. Es wurden Kontakte zu weiteren Familienmitgliedern hergestellt, die Itzehoer lernten Sinjens Sohn Simon Huber-Sinjen aus Berlin sowie Christa-Eva Stracke, eine alte Freundin der Schauspielerin und Leiterin des Fanclubs in Unna, kennen. Viele von ihnen waren 2014 auch bei der offiziellen Enthüllung der Stele vor dem Theater in Itzehoe dabei, „einige Familienmitglieder besuchen wir bis heute jedes Jahr“, sagt Ohl.

Im Zuge dieser Besuche stellte sich mehr und mehr heraus, dass Sinjen ihrer Geburtsstadt stets die Treue gehalten hat und auch dann noch ihre Ferien in der Region verbrachte, als sie sich bereits einen Namen als Film- und Theaterschauspielerin gemacht hatte. Insbesondere an „Opa Kolbe“ vom gleichnamigen Itzehoer Natursteinwerk habe sie gute Erinnerungen gehabt, wie sie in ihren Büchern schrieb – die im Übrigen auch in der Stadtbibliothek zur Ausleihe bereitstehen.

Sabine Sinjens Karriere begann früh. Schon in ihrer Jugend war sie beim Kinderfunk des NWDR tätig, in „Die Frühreifen“ feierte sie 1957 als damals 15-Jährige ihr Leinwanddebüt. An der Seite von Lilli Palmer und Romy Schneider spielte sie ein Jahr später in „Mädchen in Uniform“, 1958 folgte in „Stefanie“ ihre erste Hauptrolle. Auch in den 1960er Jahren stand sie immer wieder vor der Kamera, widmete sich aber verstärkt der Theaterarbeit.

Wegen eines Karzinoms an der Tränendrüse verlor sie 1986 nach mehreren chirurgischen Eingriffen ihr rechtes Auge. Trotz dieser Erkrankung spielte sie allerdings weiter Theater und trat vor der Kamera auf. Sie trug dabei ständig eine Augenklappe, die durch ihr Haar verdeckt wurde.

Im März 1994 stand Sabine Sinjen zum letzten Mal auf der Bühne, am 18. Mai des folgenden Jahres starb sie in Berlin. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof in Irrsdorf bei Salzburg. Und auch in Itzehoe wird ihr Andenken bewahrt.

>Treffen zu Ehren von Sabine Sinjen: Der Verein Donna Doria lädt Interessierte für Freitag, 18. August, ab 15 Uhr an die Gedenkstele vor dem Theater ein. Es werden Blumen niedergelegt, Theaterdirektorin Ulrike Schanko wird einige Worte sprechen. Um 16 Uhr geht es zum Sabine-Sinjen-Archiv in die Stadtbibliothek, enden soll die Veranstaltung im Café Lorena, Sandberg 37.

von Christopher Chirvi

erstellt am 05.Aug.2017 | 05:00 Uhr