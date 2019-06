Segler in Beidenfleth : Geburtstagsparty unter Segeln

Der Segler-Verein aus Beidenfleth wird 40 Jahre alt – und das soll mit buntem Programm, Festkommers und viel Musik gefeiert werden.

von shz.de

13. Juni 2019, 17:20 Uhr

Beidenfleth | Der Beidenflether Segler-Verein (BSV) feiert Geburtstag: Vor 40 Jahren wurde er unter dem Vorsitz von Hermann Struve in der damaligen Gaststätte Fährhaus direkt am Fähranleger von zwölf Mitgliedern gegründet. Zwei Jahre war das Fährhaus nicht nur das Vereinslokal, sondern auch der Vereinsanleger. Dann legten sich die Segler einen eigenen Anleger wenige hundert Meter flussaufwärts zu, der in den vergangenen Jahren zu einer modernen Hafenanlage ausgebaut wurde. Die ist auch bei auswärtigen Vereinen beliebt, immer wieder finden Gruppen den Weg in die Stör und machen an der zirka 180 Meter langen Schlengelanlage in Beidenfleth fest.

Die gut funktionierende Vereinsarbeit und steigenden Mitgliederzahlen ließen den Wunsch nach einer Bootslagerhalle aufkommen. Die wurde 2002 eingeweiht und dient während der Segelsaison auch für Vereinsfeiern, wie jetzt zum 40. Geburtstag. Morgen und Sonntag wird mit Livemusik und Festkommers ausgiebig gefeiert. Die Beidenflether Segler haben nach Absprache mit den Organisatoren der Nedderelv Regatta beschlossen, beide Veranstaltungen gemeinsam zu feiern und die Siegerehrung der Regatta nach Beidenfleth zu verlegen. Dort erwartet die Gäste ab 17 Uhr Musik von den „Fischerjungs“ aus Glückstadt und einem DJ, Vereinswirt Holger Frauen hält eine Stärkung bereit. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen zum Festkommers. Dann werden die „St. Michel’s Happy Jazzer“ aus Hamburg für Stimmung sorgen.

„Wir wollen die Öffentlichkeit mit einbeziehen und freuen uns auf viele Gäste“, sagt der Vorsitzende Jochen Haack und hofft auf eine gute Resonanz. Er steht seit 25 Jahren an der Spitze des Segler-Vereins. Dieser ist längst fest im Dorf verankert, richtet jährlich ein Kinderfasching im Gasthof Frauen und eine Maifeier auf dem Vereinsgelände aus. Zum Saisonabschluss findet die Lampionfahrt auf der Stör statt, die immer viele Besucher anlockt. „Das Verhältnis der Vereine im Ort ist sehr harmonisch“, hebt Haack hervor. Mit ein Grund, dass das örtliche Kinderfest in der Segelhalle stattfindet. Das wird in der Störgemeinde von allen Vereinen getragen.

Auch unter den Seglern überwiege die Harmonie, unterstreicht Jochen Haack die positive Stimmung im Verein. Die Anlage wird in Eigenregie gepflegt und Instand gehalten. Ein Vereinsschwerpunkt ist die Jugendarbeit. In vereinseigenen Optimisten- und Piraten-Booten wird Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren der Umgang mit Wasser und Boot in dem anspruchsvollen Segelrevier vermittelt. Mit Erfolg, denn es sind schon einige Landesmeister aus Beidenfleth gekommen.