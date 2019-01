Heimische Eulenwelt : Gebietsbetreuer gesucht

von shz.de

28. Januar 2019, 10:43 Uhr

Für die Kontrolle von Eulen-Nisthilfen sucht der Landesverband weitere Gebietsbetreuer. „Nistkästen und weiteres Material werden den Betreuern kostenlos zur Verfügung gestellt“, erklärt Dirk-Peter Meckel. Der Eulenexperte bietet Interessierten auch den Diavortrag „Heimische Eulenwelt – Faszination unserer Natur“ mit praktischem Anschauungsmaterial an. Zu erreichen ist Meckel unter 04892/859406 (werktags ab 18 Uhr) oder per E-Mail an Peter.Meckel@freenet.de. Näheres über die heimische Eulenwelt erfahren Interessierte auf der Homepage des Verbands: www.eulen.de.