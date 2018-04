Telefonabzocke : Gauner in Itzehoe gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Einem Rentner wurden erneut übers Telefon Konto-Informationen entlockt, mit denen sich der Betrüger Geld überwies.

von dpa

30. April 2018, 14:13 Uhr

Itzehoe | In Itzehoe ist es erneut einem Betrüger gelungen, Bargeld von einem Rentner zu ergaunern. Der Beschuldigte hatte am Telefon eine falsche Identität vorgetäuscht. Gegen 16.20 Uhr am vergangenen Donnerstag klingelte bei dem Itzehoer Rentner das Telefon. Am Apparat meldete sich ein Mann, der sich als Angestellter der Firma Microsoft ausgab. Als Grund für seinen Anruf gab er an, dass er auf dem Rechner des 72-Jährigen angeblich diverse Viren gefunden hätte.

Der Anrufer gab vor, dass es erforderlich sei gemeinsam über das Programm Team-Viewer einige Aktionen auf dem Computer zu tätigen, um die Viren zu erntfernen. Insgesamt drei Stunden dauerte das Telefonat und das angebliche Entfernen der Viren an dem Computer. In dieser Zeit schaffte der Täter es, dem Rentner seine Konten-Zugangsdaten zu entlocken. Mit diesen tätigte der Betrüger anschließend Überweisungen zu seinen Gunsten.

Mit Glück wird es dem Senior gelingen, sein Geld zurück zu bekommen, denn sowohl PayPal als auch eine betroffene Bank hielten bei dem 72-Jährigen Rücksprache wegen der verdächtigen Kontobewegungen. Das war letztlich auch einer der Gründe, weshalb der Mann die Polizei informierte und einen weiteren Anruf des Betrügers erfolgreich abblockte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor falschen Microsoft-Mitarbeitern und anderen Menschen, die sich mittels Legenden in das Vertrauen ihrer Opfer schleichen.

