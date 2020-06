Steinburger wollen schöne Gärten : Garten- und Landschaftsbauer im Kreis Steinburg profitieren in der Corona-Krise

Die Auftragsbücher der Firmen sind gut gefüllt, Fachkräfte werden gesucht. Firmen-Chef Karsten Mohr aus Itzehoe: „Momentan sind wir Gewinner“.

von Michael Althaus

14. Juni 2020, 14:56 Uhr

Itzehoe/H.lockstedt | Während viele Unternehmen unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, profitieren die Garten- und Landschaftsbauer in der Region offenbar von der Krise. „Wir haben zuletzt mehr Aufträge bekommen als sonst“, sagt Karsten Mohr, Inhaber der Firma HDL Garten- und Landschaftsbau in Itzehoe. Viele seiner Kunden könnten in diesem Jahr nicht in den Urlaub fliegen und nutzten die gewonnene Zeit und das gesparte Geld, um in einen neuen Garten oder eine neue Terrasse zu investieren. Damit werde der Aufschwung, den die Branche schon seit Jahren erlebe, zusätzlich beflügelt.

Noch könne er alles problemlos abarbeiten, weil sein Betrieb personell und maschinell gut ausgerüstet sei. „Die Wartezeiten für die Kunden sind nicht länger geworden“, betont Mohr. Kurzarbeit, die viele andere Unternehmen derzeit angemeldet haben, ist für ihn kein Thema. Im Gegenteil: Der Gartenbaumeister sucht auch weiterhin händeringend Fachkräfte zur Verstärkung seiner bislang achtköpfigen Firma.

Anderen Unternehmen der Branche im Kreis Steinburg geht es ähnlich. „Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt“, sagt Petra Asmussen von der Firma Garten- und Landschaftsbau Asmussen in Hohenlockstedt. Erst kürzlich sei ein neuer Mitarbeiter eingestellt worden, die Übernahme von zwei Praktikanten sei geplant.

Auch Torsten Reimer, Inhaber des gleichnamigen Betriebs in Nutteln, berichtet von zusätzlichen Aufträgen, die er wegen der Corona-Krise erhalten hat. Beispielsweise habe ihn ein Kunde, der wegen der derzeit geltenden Reisebeschränkungen im Ausland festsitze, mit der Pflege seines Gartens betraut. Einige Anfragen habe er aufgrund mangelnder Kapazitäten bereits ablehnen müssen, so Reimer.

„Momentan sind wir die Gewinner der Krise“, bestätigt der Geschäftsführer des Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Schleswig-Holstein, Achim Meierewert. Es sei ein großer Vorteil, dass die Branche überwiegend im Freien arbeite und Abstand zu den Kunden halten könne. Eine kleine Herausforderung sei die Beachtung der Hygieneregeln vor allem in den Betriebsfahrzeugen. Aber auch hier gebe es Lösungen, wie das Ausweichen auf die Nutzung von Privat-Pkw. „Nach allem, was wir hören, richten sich unsere Mitgliedsbetriebe nach den Vorschriften.“

Allerdings warnt Meierewert vor zu großem Optimismus: „Es steht zu befürchten, dass die Krise die Branche mit Verzögerung trifft.“ Wenn etwa Projekte, die eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt geplant waren, nun aus verschiedenen Gründen vorgezogen würden, komme irgendwann das Loch. Auch Lieferverzögerungen, etwa von Pflanzen und Natursteinmaterialien aus dem Ausland, die schon jetzt vereinzelt aufträten, könnten sich in Zukunft noch verstärken.

Gartenbauer Karsten Mohr teilt die Sorge des Fachverbands: „Das Risiko eines Rückgangs der Auftragslage besteht, aber wen es wann trifft, kann wohl niemand vorhersagen.“ Der Kundenstamm seines Betriebs sei breit aufgestellt. Daher bleibe er vorerst optimistisch.