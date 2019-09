Musiker Nico hansen aus Glückstadt : Garant für gute Laune in den Kindergärten

Glückstädter Nico Hansen besucht mit seinem Akkordeon regelmäßig Kindergärten der Stadt.

Avatar_shz von shz.de

11. September 2019, 11:36 Uhr

Glückstadt | „Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still!“ Laut und fröhlich klingt es durch den Mehrzweckraum in der evangelischen Kindertagesstätte am Burggraben.

Die Kinder haben Musikstunde. Begleitet wird ihr Gesang von Nico Hansen am Akkordeon. Der Glückstädter kommt regelmäßig in die Kita, um mit den Jungen und Mädchen zu musizieren. Dabei wird getanzt und viel gelacht.

Zitat: Wenn Nico die Lieblingslieder anspielt, wird sofort laut mitgesungen. Birgit Reuter, Erzieherin

„Die Jahresuhr“ von Rolf Zuckowski ist eines der Lieblingslieder der Jungen und Mädchen. Die Krippenkinder lieben besonders das alte Kinderlied vom „Häschen in der Grube“.

„Schon bei den ersten Tönen legen die Kleinen sich immer ganz schnell als Häschen auf den Boden“, lacht Nico Hansen.

Schon seit einigen Jahren ist der 70-Jährige mit seinem Akkordeon in den Glückstädter Tagesstätten unterwegs.

Musizierender Lesepate

„Angefangen hat alles vor ein paar Jahren in der Kita in Bole“, erinnert er sich. Dann kam der Kindergarten in Nord hinzu und seit drei Jahren musiziert er auch im Burggraben.

Zurzeit ist er wechselnd alle zwei Wochen mal in Nord und dann im Burggraben anzutreffen.

In der Kindertagesstätte in Nord ist er eigentlich als Lesepate eingespannt. „Doch immer, wenn wir Geschichten gelesen haben, wollen die Kinder hinterher auch noch was singen“, sagt Hansen.

Zurzeit ist die Geschichte vom dicken runden Pfannkuchen besonders beliebt. „Die Kinder kennen die Geschichte schon so gut, dass sie genau wissen, was kommt und sie können die Passagen zum Teil mitsprechen.“

Laternelaufen und Adventssingen

Auch zum Laternelaufen im Herbst und zu den verschiedenen Feiern im Kindergarten ist Hansen gern gesehener Gast.

„In Nord ist im November Laternenfest und hier im Burggraben haben wir am 5. Dezember ein Adventssingen mit den Kindern“, sagt er.

„Es macht mir einfach so viel Spaß mit den Kindern.“

((Bild))

Das merkt man auch, wenn man den Kleinen zusieht. Ein Lied nach dem anderen erklingt. Nach dem Schlusslied laufen alle Kinder, immer noch singend, zurück in ihre Gruppen.

Neben dem Musizieren mit den Kindern freut sich Hansen über kleine Auftritte zu Jubiläen oder Geburtstagen. Ganz nebenbei hat er auch noch eine eigene Band am Start.

Die „Nuclear Power Band And Friends“ spielt hauptsächlich Rock’n’ Roll, verfügt aber auch über ein maritimes Repertoire.