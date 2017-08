Buchvorstellung : Ganz persönlicher Blick auf die Region

vergrößern 1 von 2 Foto: Rosenburg 1 von 2

„Es gibt viele Möglichkeiten, den Kreis Steinburg zu erleben und zu entdecken. Es kommt auf die Perspektive an“, schreibt der stellvertretende Landrat Heinz Seppmann im Vorwort. Und der Wewelsfletherin Carola Jansen ist es tatsächlich gelungen, journalistisch eine besondere Perspektive einzunehmen. In ihrem Buch Steinburger Profile nimmt sie ihre Leser mit auf den Weg durch das Kreisgebiet, indem sie Menschen und Unternehmen porträtiert. Auf eine ganz persönliche Art, die Interesse weckt und stilistisch jedes Profil so präsentiert, dass das Lesen nie langweilig wird.

Wie sie auf die Idee kam, das Buch zu verfassen? „Über eine Zeitungsanzeige des Verlags“, erzählt sie. Der Schweriner Verlag Elmar Zinke suchte einen Autor oder eine Autorin für den ersten Profile-Band für den Kreis Steinburg. Es sollte ein Buch über Menschen werden, die – auf welchem Gebiet auch immer – beispielhaft für das stehen sollten, was unsere Gesellschaft kennzeichne – eigenständiges, verantwortungsbewusstes Engagement. Durch das Festhalten zahlreicher Lebenswege ist es erklärtes Ziel des Verlages, ein aussagekräftiges Bild der Region zu skizzieren. Auch späteren Generationen solle es als stark individualisiertes Nachschlagewerk über Mitbürger dienen. Ein interessantes Projekt, dessen journalistischer Ansatz Carola Jansen reizte. „Ich weiß, dass ich Romane nicht schreiben könnte, ich bin keine Literatin oder Schriftstellerin“, führt die Wewelsfletherin dazu weiter aus. Sie blickte in Profile-Exemplare aus anderen Regionen und war von der Aufmachung ebenso wie von der an sie gerichteten Herausforderung begeistert.

Das war vor knapp zwei Jahren. Für die Steinburger Profile hat Carola Jansen dann fast 70 Persönlichkeiten aus dem Kreisgebiet über ihre Lebens- und oder Firmengeschichte, über ihre Ehrenämter und ihr jeweiliges Engagement befragt. „Das war sehr arbeitsintensiv. Ich habe meine Interviewpartner teilweise drei bis vier Mal besucht.“ Dabei ist es der Autorin gelungen, eine thematische Vielfalt zusammenzutragen, die vielschichtige Einblicke gewährt. Zunächst habe sie Steinburger angesprochen, die sie selber kannte, und gefragt, ob sie Interesse daran hätten, in diesem Buch zu erscheinen. Und dann habe sich vieles durch Mund-zu-Mund-Propaganda ergeben. Eine spannende Arbeit entwickelte sich, sie habe viele interessante Dinge erfahren, die sie so nicht erwartet habe – und alles wurde von den Interviewpartnern autorisiert.

„Trotz der vielen Arbeit hat es mir ausgesprochen viel Freude gemacht“, betont Jansen und ist dankbar für die Bereitschaft aller, „die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben“. Insbesondere auch Harald Rothe, der mit Fotografien von Menschen, Gebäuden und Landschaften das Werk abgerundet hat. Bewusst in schwarz-weiß gehalten, um den Chronik-Charakter des Buches zu unterstreichen.

In einer Auflage von 400 Exemplaren ist das Profile-Buch erschienen. Und egal, ob beispielsweise Goldschmiedin Marina Andersen über die Faszination des Edelmetalls erzählt, der Wewelsflether Bürgermeister Delf Bolten sein Lebensmotto verrät, Holger Hübner aus Wacken und Stefan Jürgensen aus Poyenberg über die Faszination von Musik-Festival reden, Heilpraktikerin Monika Moyses aus Herzhorn über die Akzeptanz der Alternativ-Medizin spricht oder Ulrike Schanko, Direktorin des Theaters Itzehoe, ihr Leidenschaft für die Bretter, die die Welt bedeuten, beschreibt – Seite für Seite zu lesen lohnt sich. Wer sich davon ein eigenes Bild schaffen will, kann Einblick in das Buch nehmen, das in den Stadtbüchereien von Itzehoe und Glückstadt sowie im Haus der Heimat in der Kreisstadt ausliegt.





>Wer Interesse am Buch hat, kann sich an den Herausgeber wenden: verlag-zinke@t-online.de

von Ilke Rosenburg

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:00 Uhr