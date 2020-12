„Ganz fort war das Virus nie“

Michaela Haack vom Klinikum Itzehoe unterstützt mit ihrem Team das Gesundheitsamt bei der Eindämmung der Corona-Pandemie

von Delf Gravert

29. Dezember 2020, 17:15 Uhr

Itzehoe | Eins stellt Michaela Haack schon vor Beginn des Pressegesprächs klar: Eine Corona-Heldin möchte sie eigentlich nicht sein. Sie sei doch nur ein „ganz kleines Rädchen“, und es gebe so viele Menschen, die im Moment Außergewöhnliches leisten – im Gesundheitswesen und anderswo. Und trotzdem: Wer etwas über die Corona-Krise im Kreis Steinburg erfahren möchte, ist bei Haack an der richtigen Adresse. Die Leiterin des sogenannten B-Teams des Klinikums Itzehoe war im Laufe des Jahres an den Corona-Hotspots im Kreis vor Ort, besuchte viele Patienten zuhause, nahm mit ihrem Team hunderte Proben. Und sie bekam hautnah einen Eindruck davon, was Corona eigentlich bedeutet.

Zwangsläufig war diese Entwicklung nicht unbedingt. Denn die Nortorferin arbeitet zwar im Klinikum Itzehoe, hat aber eigentlich ganz andere Aufgaben. Sie unterstützt mit ihren Mitarbeitern Menschen auf vielfältige Weise beim Übergang vom Krankenhaus ins häusliche Umfeld. „Unsere Aufgabe ist es, mit Patienten und Angehörigen gemeinsam Möglichkeiten der weiteren Versorgung zu finden und bei einem Pflege- und Unterstützungsbedarf die Organisation der weiteren Versorgungsschritte zu begleiten.“

Das organisieren liege ihr, sagt Haack über sich selbst. Sozial- und Gesundheitsmanagement hat sie studiert. Sie hat aber auch einen medizinischen Hintergrund, ist ausgebildete Krankenschwester und hat selbst auf der Intensivstation gearbeitet. Und sie ist krisenerfahren. Ende 2015 half sie dabei, in kurzer Zeit die medizinische Versorgung der vielen Geflüchteten in den Sammelunterkünften im Kreis zu organisieren. „Daran hat sich vermutlich jemand erinnert, als wir gefragt wurden, ob wir das Gesundheitsamt unterstützen könnten.“

Auf die Behörde kam im Frühjahr plötzlich eine Vielzahl an Aufgaben zu, für die sie personell nicht ausreichend ausgestattet war. Insbesondere die Entnahme von Proben für die Corona-Tests im Labor überforderte zeitweise die Amtsärzte und ihre niedergelassenen Kollegen in den Praxen. Doch gerade der Zeitfaktor ist bei der Testung wichtig. Niemand sollte unnötig in Quarantäne sitzen, andererseits sollte die Ausbreitung des Erregers unterbunden werden. Für zielgerichtete Maßnahmen ist ein schnelles Testergebnis entscheidend.

Der erste große Einsatz für Haack und ihr Team war der Corona-Ausbruch in einer Sammelunterkunft für Schlachthofmitarbeiter in Kellinghusen Anfang Mai. „Wir haben die Proben genommen, aber auch den Gesundheitszustand der Betroffenen überwacht.“ Dafür sei ihr Kernteam durch andere Klinikmitarbeiter verstärkt worden. „Unsere eigentliche Arbeit lief ja die ganze Zeit weiter.“

Etwa drei Wochen wurden dutzende Schlachthofmitarbeiter betreut. „Viele hatten Angst – um ihre Gesundheit, aber auch um ihre wirtschaftliche Existenz“, berichtet Haack. Zum Glück mussten nur wenige ins Krankenhaus, es gab keinen lebensbedrohlichen Infektionsverlauf. „Teilweise gab es trotz allem sogar richtig lustige Momente. Wir haben uns auch bemüht, etwas gegen die bedrückende Stimmung zu tun.“

Machte sie sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit? „Man macht sich Gedanken, schließlich haben wir ja auch alle Familien“, sagt Haack. Gerade am Anfang der Pandemie habe es ja nur spärliche Informationen über das Virus gegeben. „Ich habe sehr viel Respekt vor dem Erreger, keine Frage. Aber diese Arbeit muss ja gemacht werden“, sagt Haack. „Vielleicht ist man da aber auch nicht ganz so empfindlich, wenn man viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet hat. Wir haben dort ja ständig mit Infektionskrankheiten zu tun.“

Im Sommer wurde ihre Hilfe dann seltener benötigt. „Ganz fort war das Virus aber nie.“ Mit dem Start in den Schulen nach den Sommerferien kam dann wieder mehr Arbeit auf das B-Team zu. Im September und Oktober gab es mehrere Massentests nach Einzelfällen in Schulen und Kitas. „Da hat mich das Verhalten der Eltern, Betreuer, Kinder und Jugendlichen sehr beeindruckt“, sagt Haack. Alle seien sehr vernünftig und diszipliniert gewesen.

Sehr schwierig sei dann aber die Zeit vor Weihnachten gewesen, erzählt Haack. Mehrfach gelangte das Virus nun in Pflegeheime im Kreis – eine tödliche Gefahr für die Bewohner. Und eine, die diesen auch bewusst war. „Ich habe viel Angst und viel Traurigkeit gesehen“, sagt Haack. Auch bei den Mitarbeitern, vor denen sie in dieser Situation den „allerhöchsten Respekt“ habe. Es habe sich eine „schlimme Dynamik“ entwickelt. „Ein Bewohner sagte zu mir, dies sei ja schlimmer als im Krieg“, berichtet Haack. „Das alles hat mich dann auch schon sehr mitgenommen.“

Durch ihren Mann, der in Itzehoe auf der Intensivstation arbeitet, und ihre anderen Kontakte im Klinikum habe sie auch mitbekommen, wie dort eine ganz andere Stimmung eingezogen sei. „Da macht man sich dann schon seine Gedanken, wie es weiter gehen soll.“

Sie hoffe, dass sich nun sehr viele Menschen impfen lassen und die erwünschte Wirkung eintritt. Sie selbst habe sich schon auf die Liste setzen lassen. Jeder müsse dies für sich selbst entscheiden. „Ich denke, wir haben da keine Wahl, wenn wir in absehbarer Zukunft wieder frei leben wollen. Das hat für mich auch etwas mit Solidarität zu tun.“

Mindestens bis zum Sommer rechnet Haack aber auch noch mit weiteren Einsätzen für ihr B-Team. „Ich fürchte, es kommen noch harte Wochen auf uns zu.“