Jugendliche in Itzehoe : Gaming-Wochenende im Haus der Jugend

Am 6. und 7. März werden alle Arten von Spielen angeboten.

von Andreas Olbertz

24. Februar 2020, 14:54 Uhr

Itzehoe | Zocken in allen Variationen – das können die Teilnehmer des mittlerweile dritten Gaming-Abends im Haus der Jugend am Wochende 6. und 7. März. Los geht es am Freitag, 20 Uhr, die Veranstaltung endet Sonnabendmittag.Teilnehmen können Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das Angebot reicht von Online-Gaming, Offline (LAN-Party) über „Pen & Paper“ bis hin zu klassischen Brett- und Gesellschaftsspielen. Zudem wird es eine Retro-Ecke mit alten Nintendo-Spielen geben.

Die Jugendlichen müssen ihre Konsolen, PCs sowie Bildschirme selbst mitbringen. Falls sie schlafen möchten, wären Schlafsäcke und Isomatten vorteilhaft. Abends wird gemeinsam Pizza gebacken, am Morgen gibt es Frühstück.



> Anmeldung ist erforderlich: 04821/62280 oder direkt im HdJ. Die Teilnahme ist kostenlos.