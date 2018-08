Gala zum Saisonauftakt

von nr

23. August 2018, 13:30 Uhr

Mit dem „Auftakt“ am Freitag, 7. September, startet das Theater Itzehoe zusammen mit dem Schleswig-Holsteinischen Landestheater in die neue Saison. „Auch in diesem Jahr lassen wir es uns nicht nehmen, das Publikum mit einem üppigen Menü musikalischer Leckerbissen aus Oper, Operette und Musical zu verwöhnen“, erklärt Generalintendant Peter Grisebach, der selbst durch das Programm führen wird.

Dieses verspricht ein Wiedersehen mit bekannten Sängern sowie mit dem Opernchor unter Leitung von Bernd Stepputtis. Darüber hinaus werden sich aber auch neue Ensemblemitglieder präsentieren und mit ihren Beiträgen schon ein wenig neugierig machen auf die Werke der kommenden Spielzeit, wie zum Beispiel das Musical „Singin‘ in the rain“. Begleitet werden Chor und Solisten vom Sinfonieorchester des Landestheaters unter der Leitung des Generalmusikdirektors Peter Sommerer.





>Karten für die Gala kosten 10 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühren.. Wer sich zusätzlich auch kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann im Umfeld der Veranstaltung das erste Theatermenü der Saison im Hotel Mercure Klosterforst genießen. Karten gibt es nur an der Theaterkasse.