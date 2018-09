Gaffen erlaubt: Feuerwehr übt

von nr

19. September 2018, 13:43 Uhr

Ihre Jahresabschlussübung veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe am Sonnabend, 22. September, ab 14 Uhr bei der China Logistic Center GmbH im Vossbarg. Das Motto: Gaffen, Knipsen und Fragen stellen, das sei an diesem Tag erlaubt. Parkflächen für Besucher sind am Vossbarg ausreichend vorhanden. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass es während der Übung zu starker Rauchentwicklung durch Kunstnebel und Rauchbomben sowie zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen kann.